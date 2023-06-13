Золотые телята: названы самые богатые российские наследники

Очередной рейтинг самых богатых российских наследников составил журнал «Форбс». В нем 49 «деток», которые унаследуют 244 миллиардов долларов.

По оценкам «Форбс», всего в России — 110 миллиардеров. Их совокупное состояние — чуть больше половины триллиона долларов. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (340), все они тоже будут миллиардерами. Правда, со средним результатом всего в 1,5 «зеленых» миллиарда. Тратить на всех этих нищебродов усилия журналисты издания справедливо не посчитали нужным. И — составили список первых 20, где на каждого наследника приходится не менее 2,5 миллиарда.

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Сын своего папы

Самым богатым наследником ($20,5 млрд) уже много лет остается Юсуф Алекперов — единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. Парню — 32 года. Он родился, когда папа занимал пост замминистра нефтегазовой промышленности СССР. Когда мальчику исполнилось два года, отец основал и возглавил нефтяной концерн «Лукойл». Вот везет, да? Был «нефтяным» замминистра, а через два года — нефтяной магнат! Совпало.

Юсуф, понятно, окончил «керосинку» — Институт нефти и газа им. Губкина. Но суровый папа не дал расслабиться и отправил парня в Когалым ишачить на буровую установку — сначала рядовым оператором, а потом — инженером. Юсуф, впрочем, не растерялся, купил роскошный «Мерседес» и любил погонять на самой крутой в Когалыме машине. «Ссылка» в Западную Сибирь продолжалась три года, потом Юсуф занялся в Архангельске переработкой алмазов. В 25 лет парень женился. Супруга Алиса занялась туристическим бизнесом. В услуги ее компании входили люксовые туры по всему миру. В общем, работала, по сути, для своих друзей и знакомых. Через несколько лет, правда, молодые люди развелись.

Сейчас Юсуф холост. Его страсть — дорогие машины, которых у нефтяного наследника целый парк. В коллекции есть «Мерседес», стоимость которого в базовой комплектации составляет 14 млн рублей. Большинство его автомобилей дорабатываются в тюнинговых ателье сразу после покупки.

Кстати, у Алексперова младшего есть еще одна страсть — быстрая езда по бездорожью, однако в скандалах и авариях он не замешан. Он вообще нетипичный сын миллиардера. Учился, живет и работает в России, не мажор, не тусовщик. Чего о других «золотых детках», как правило, не скажешь. Те предпочитают прожигать жизнь вдали от наших просторов...

Подарил дочке ГЭС

Дочери основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Виктории Михельсон — 30. Замужем не была, детей нет. Изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и Институте Курто в Лондоне. В 2016–2017 годах входила в попечительский совет New Museum в Нью-Йорке. Виктория курирует проекты в Фонде поддержки молодых российских художников «Виктория — Искусство быть современным» (V-A-C Foundation), созданном ее отцом.

В январе 2023 года папа подарил ей компанию «ГЭС2», которой принадлежит одноименный Дом культуры, открытый в здании бывшей московской электростанции на так называемом Золотом острове. Место — лучше не бывает, правда, помещение требовало и больших вложений. В реконструкцию бизнесмен вложил 470 миллионов долларов.

Папа подарил дочке и находящееся поблизости здание кинотеатра «Ударник» — наверное, чтоб два раза не вставать. Но Вика, надо думать, будет зарабатывать не на продаже билетов. Ее наследство на текущий момент — 10,8 миллиарда долларов.

А свой остров — круче

Очень хороший папа — миллиардер Дмитрий Рыболовлев. С его старшей дочерью Катей приключилась такая история: на почве увлечения конным спортом барышня свела знакомство с внучкой Аристотеля Онассиса Афиной. И у этой Афины Дмитрий Рыболовлев... купил дочке два греческих острова. И не сказать, что сильно дорого — примерно за 100 миллионов баксов.

До этого он купил Кате пентхаус на Манхэттене, за 88 миллионов. Кстати, на тот момент это была самая дорогая сделка с недвижимостью в Нью-Йорке! А еще Екатерина — вице-президент футбольного клуба «Монако», принадлежащего папе.

Матчи «Монако» посещает и младшая дочь Рыболовлева Анна. Она окончила школу в Швейцарии, живет в Женеве с матерью, учится на юриста в одном из швейцарских вузов. Иногда ходит с отцом под парусом. На каждую барышню приходится по 3,2 миллиарда долларов наследства.

Не однажды в Америке

Вообще дети российских миллиардеров, как правило, в России лишь иногда бывают. Так, сын владельца ГК «Ренова» Александр — гражданин США по рождению, окончил Йельский университет, как и его старшая сестра Ирина. С тех пор живут в Америке. Александр занимается венчурными инвестициями в сфере высоких технологий, интересуется ретроавтомобилями. Ирина воспитывает двоих детей, увлекается экотуризмом. Наследство детей — по 3,4 млрд долларов.

Часть детей миллиардера Потанина тоже связаны с США. Иван, например, работал аналитиком в ньюйоркской финансовой компании LR Global. Василий учился в Школе бизнеса Теппера, затем в Колледже информационных систем и государственной политики, а сейчас учится в Школе бизнеса Палумбо — Донахью при Университете Дюкейн в Питтсбурге, где и живет. Наследство детей Потанина — по 3,4 млрд долларов.

Генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев поясняет:

— В том, что дети российских миллиардеров связаны с Западом — кто-то родился там, кто-то учился, кто-то живет, нет ничего удивительного. Мы много десятилетий воспитывались в понимании, что Запад — это свет в окошке. Что там и только там — все самое лучшее, передовое, доброе и светлое. Поэтому дети элиты и дальше будут на Запад стремиться — это обычная инерция мышления.

Какая страна, такая и элита

Говоря о наследниках, политолог Григорий Савельев поясняет:

— Дети элиты — это прежде всего дети своей страны. То, к чему страна, общество стремится, то они и получают. Точнее — имеют с младенчества. Если главная цель общества — деньги и «красивая жизнь», значит, дети элиты имеют деньги и «красивую жизнь». В раннесоветском обществе, как пояснил эксперт, преобладала аристократия военная.

— Все сыновья Сталина — двое родных и один приемный, воевали. Причем Яков погиб в плену. А приемный — Артем — был около 20 раз ранен, но всегда возвращался в строй. Имел многочисленные награды за боевые заслуги, — рассказывает Григорий Савельев. — Воевали сыновья Хрущева, Берии, Фрунзе, Микояна. Любой из них, разумеется, мог избежать фронта — связи родителей позволяли. Но так было не принято.

Менялось время, менялись и дети. Сталин умер в 1953 году. А в 1966 году его дочь Светлана, будучи с визитом в Индии, пришла в американское посольство и попросила убежища. Она переехала в США, получила гражданство, сменила имя со Светланы Аллилуевой на Лану Питерс и вышла замуж за американца.

Сергей Хрущев, второй из пятерых детей Хрущева, в Советском Союзе учился на ракетостроителя, занимался наукой, даже получил звание Героя Социалистического Труда. Но в 1991 году уехал в США, где стал читать лекции по истории холодной войны. Условия работы были выгодные, и он решил остаться. А в 1999 году стал гражданином Штатов.

Дочь Горбачева Ирина Вирганская выучилась на врача в СССР. Занималась научной деятельностью. Сейчас в основном живет в Сан-Франциско.

— Перерождение элит, а значит, их детей, началось при Хрущеве, — считает Григорий Савельев. — Именно он, не обладая в полной мере государственным мышлением, принял крайне глупый и пагубный лозунг: «Догоним и перегоним Америку». Он автоматически подразумевал, что в Америке — лучше.

И перед элитой встал простой вопрос: а зачем ждать, пока мы догоним Америку? Туда нужно просто уехать. С тех пор, что самое интересное, в общественном сознании мало что изменилось. Кто-то условную Америку догоняет, а кто-то пытается туда уехать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Рогозин, кандидат социологических наук:

— В России есть аристократия. Многие уверены, что к ней относятся только крупные чиновники и бизнесмены, а также их семьи. Ничего подобного. В аристократию, без сомнения, входят деятели шоу-бизнеса с высокими доходами и их отпрыски. Возьмите, например, клан Аллы Пугачевой. К аристократии относятся дипломаты и их дети, имеющие возможность не только бывать, но и жить за границей. В России они бывают скорее наездами, поэтому и появился термин «внутренние экспаты».

Это вроде бы россияне, но в стране они фактически иностранцы. К аристократии относятся «звезды» науки, медицины, искусства и члены их семей. В общем и целом к верхней прослойке российского общества относится, по моей оценке, около пяти процентов населения страны. Не так уж и мало.

РЕЙТИНГ

Наиболее обеспеченные детки

1-е место. $20,5 млрд Юсуф Алекперов. Сын владельца «Лукойла» Вагита Алекперова

2-е место. По $12,6 млрд Тара и Адриан Мельниченко. Дети основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко

3-е место. По $10,8 млрд Виктория и Эрик Михельсон. Дети совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона

4-е место. По $7,35 млрд Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины. Дети владельца НЛМК Владимира Лисина

5-е место. $7,3 млрд Джахангир Махмудов. Сын основателя УГМК Искандера Махмудова

6-е место. По $6,2 млрд Наталья Браунинг, Ксения Франк и Иван Тимченко. Дети совладельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Геннадия Тимченко

7-е место. По $5,75 млрд Алина и Михаил Дуровы. Дети основателя «ВКонтакте» Павла Дурова

8-е место. По $5,1 млрд Татьяна Рахно и Ольга Рашникова. Дочери владельца «Магнитки» Виктора Рашникова

9-е место. По $4,85 млрд Андрей Гурьев и Юлия Гурьева-Мотлохов. Дети владельца «Фосагро» Андрея Гурьева

10-е место. $4,3 млрд Мария Козицына. Дочь совладельца УГМК Андрея Козицына

11-е место. По $3,5 млрд Гульнара, Саид и Амина Керимовы — дети основателя золотодобывающей компании «Полюс» Сулеймана Керимова

12-е место. По $3,4 млрд Ирина и Александр Вексельберг. Дети владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга

13-е место. По $3,4 млрд Анастасия, Иван, Василий, Варвара, Даниил, Ульяна и Федор Потанины. Дети владельца «Интерроса» и «Норильского никеля» Владимира Потанина

14-е место. $3,2 млрд Полина Галицкая. Дочь основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого

15-е место. По $3,2 млрд Екатерина СарториРыболовлева и Анна Рыболовлева. Дочери бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева

16-е место. $3,1 млрд Ольга Литвиненко. Беглая дочь ректора Горного университета (Санкт-Петербург) и миноритарного акционера «Фосагро» Владимира Литвиненко

17-е место. По $3 млрд Илья Митюков, Кирилл, Никита, Мария, Анастасия, Даниил и Алена Мордашовы. Дети владельца «Северстали» Алексея Мордашова

19-е место. $2,7 млрд Александр Фролов. Сын совладельца «Евраза» Александра Фролова