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Золотые телята: названы самые богатые российские наследники

Очередной рейтинг самых богатых российских наследников составил журнал «Форбс». В нем 49 «деток», которые унаследуют 244 миллиардов долларов.

Золотые телята: названы самые богатые российские наследники
© Вечерняя Москва

По оценкам «Форбс», всего в России — 110 миллиардеров. Их совокупное состояние — чуть больше половины триллиона долларов. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (340), все они тоже будут миллиардерами. Правда, со средним результатом всего в 1,5 «зеленых» миллиарда. Тратить на всех этих нищебродов усилия журналисты издания справедливо не посчитали нужным. И — составили список первых 20, где на каждого наследника приходится не менее 2,5 миллиарда.

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Сын своего папы

Самым богатым наследником ($20,5 млрд) уже много лет остается Юсуф Алекперов — единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. Парню — 32 года. Он родился, когда папа занимал пост замминистра нефтегазовой промышленности СССР. Когда мальчику исполнилось два года, отец основал и возглавил нефтяной концерн «Лукойл». Вот везет, да? Был «нефтяным» замминистра, а через два года — нефтяной магнат! Совпало.

Юсуф, понятно, окончил «керосинку» — Институт нефти и газа им. Губкина. Но суровый папа не дал расслабиться и отправил парня в Когалым ишачить на буровую установку — сначала рядовым оператором, а потом — инженером. Юсуф, впрочем, не растерялся, купил роскошный «Мерседес» и любил погонять на самой крутой в Когалыме машине. «Ссылка» в Западную Сибирь продолжалась три года, потом Юсуф занялся в Архангельске переработкой алмазов. В 25 лет парень женился. Супруга Алиса занялась туристическим бизнесом. В услуги ее компании входили люксовые туры по всему миру. В общем, работала, по сути, для своих друзей и знакомых. Через несколько лет, правда, молодые люди развелись.

Сейчас Юсуф холост. Его страсть — дорогие машины, которых у нефтяного наследника целый парк. В коллекции есть «Мерседес», стоимость которого в базовой комплектации составляет 14 млн рублей. Большинство его автомобилей дорабатываются в тюнинговых ателье сразу после покупки.

Кстати, у Алексперова младшего есть еще одна страсть — быстрая езда по бездорожью, однако в скандалах и авариях он не замешан. Он вообще нетипичный сын миллиардера. Учился, живет и работает в России, не мажор, не тусовщик. Чего о других «золотых детках», как правило, не скажешь. Те предпочитают прожигать жизнь вдали от наших просторов...

Подарил дочке ГЭС

Дочери основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Виктории Михельсон — 30. Замужем не была, детей нет. Изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и Институте Курто в Лондоне. В 2016–2017 годах входила в попечительский совет New Museum в Нью-Йорке. Виктория курирует проекты в Фонде поддержки молодых российских художников «Виктория — Искусство быть современным» (V-A-C Foundation), созданном ее отцом.

В январе 2023 года папа подарил ей компанию «ГЭС2», которой принадлежит одноименный Дом культуры, открытый в здании бывшей московской электростанции на так называемом Золотом острове. Место — лучше не бывает, правда, помещение требовало и больших вложений. В реконструкцию бизнесмен вложил 470 миллионов долларов.

Папа подарил дочке и находящееся поблизости здание кинотеатра «Ударник» — наверное, чтоб два раза не вставать. Но Вика, надо думать, будет зарабатывать не на продаже билетов. Ее наследство на текущий момент — 10,8 миллиарда долларов.

А свой остров — круче

Очень хороший папа — миллиардер Дмитрий Рыболовлев. С его старшей дочерью Катей приключилась такая история: на почве увлечения конным спортом барышня свела знакомство с внучкой Аристотеля Онассиса Афиной. И у этой Афины Дмитрий Рыболовлев... купил дочке два греческих острова. И не сказать, что сильно дорого — примерно за 100 миллионов баксов.

До этого он купил Кате пентхаус на Манхэттене, за 88 миллионов. Кстати, на тот момент это была самая дорогая сделка с недвижимостью в Нью-Йорке! А еще Екатерина — вице-президент футбольного клуба «Монако», принадлежащего папе.

Матчи «Монако» посещает и младшая дочь Рыболовлева Анна. Она окончила школу в Швейцарии, живет в Женеве с матерью, учится на юриста в одном из швейцарских вузов. Иногда ходит с отцом под парусом. На каждую барышню приходится по 3,2 миллиарда долларов наследства.

Не однажды в Америке

Вообще дети российских миллиардеров, как правило, в России лишь иногда бывают. Так, сын владельца ГК «Ренова» Александр — гражданин США по рождению, окончил Йельский университет, как и его старшая сестра Ирина. С тех пор живут в Америке. Александр занимается венчурными инвестициями в сфере высоких технологий, интересуется ретроавтомобилями. Ирина воспитывает двоих детей, увлекается экотуризмом. Наследство детей — по 3,4 млрд долларов.

Часть детей миллиардера Потанина тоже связаны с США. Иван, например, работал аналитиком в ньюйоркской финансовой компании LR Global. Василий учился в Школе бизнеса Теппера, затем в Колледже информационных систем и государственной политики, а сейчас учится в Школе бизнеса Палумбо — Донахью при Университете Дюкейн в Питтсбурге, где и живет. Наследство детей Потанина — по 3,4 млрд долларов.

Генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев поясняет:

— В том, что дети российских миллиардеров связаны с Западом — кто-то родился там, кто-то учился, кто-то живет, нет ничего удивительного. Мы много десятилетий воспитывались в понимании, что Запад — это свет в окошке. Что там и только там — все самое лучшее, передовое, доброе и светлое. Поэтому дети элиты и дальше будут на Запад стремиться — это обычная инерция мышления.

Какая страна, такая и элита

Говоря о наследниках, политолог Григорий Савельев поясняет:

— Дети элиты — это прежде всего дети своей страны. То, к чему страна, общество стремится, то они и получают. Точнее — имеют с младенчества. Если главная цель общества — деньги и «красивая жизнь», значит, дети элиты имеют деньги и «красивую жизнь». В раннесоветском обществе, как пояснил эксперт, преобладала аристократия военная.

— Все сыновья Сталина — двое родных и один приемный, воевали. Причем Яков погиб в плену. А приемный — Артем — был около 20 раз ранен, но всегда возвращался в строй. Имел многочисленные награды за боевые заслуги, — рассказывает Григорий Савельев. — Воевали сыновья Хрущева, Берии, Фрунзе, Микояна. Любой из них, разумеется, мог избежать фронта — связи родителей позволяли. Но так было не принято.

Менялось время, менялись и дети. Сталин умер в 1953 году. А в 1966 году его дочь Светлана, будучи с визитом в Индии, пришла в американское посольство и попросила убежища. Она переехала в США, получила гражданство, сменила имя со Светланы Аллилуевой на Лану Питерс и вышла замуж за американца.

Сергей Хрущев, второй из пятерых детей Хрущева, в Советском Союзе учился на ракетостроителя, занимался наукой, даже получил звание Героя Социалистического Труда. Но в 1991 году уехал в США, где стал читать лекции по истории холодной войны. Условия работы были выгодные, и он решил остаться. А в 1999 году стал гражданином Штатов.

Дочь Горбачева Ирина Вирганская выучилась на врача в СССР. Занималась научной деятельностью. Сейчас в основном живет в Сан-Франциско.

— Перерождение элит, а значит, их детей, началось при Хрущеве, — считает Григорий Савельев. — Именно он, не обладая в полной мере государственным мышлением, принял крайне глупый и пагубный лозунг: «Догоним и перегоним Америку». Он автоматически подразумевал, что в Америке — лучше.

И перед элитой встал простой вопрос: а зачем ждать, пока мы догоним Америку? Туда нужно просто уехать. С тех пор, что самое интересное, в общественном сознании мало что изменилось. Кто-то условную Америку догоняет, а кто-то пытается туда уехать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Рогозин, кандидат социологических наук:

— В России есть аристократия. Многие уверены, что к ней относятся только крупные чиновники и бизнесмены, а также их семьи. Ничего подобного. В аристократию, без сомнения, входят деятели шоу-бизнеса с высокими доходами и их отпрыски. Возьмите, например, клан Аллы Пугачевой. К аристократии относятся дипломаты и их дети, имеющие возможность не только бывать, но и жить за границей. В России они бывают скорее наездами, поэтому и появился термин «внутренние экспаты».

Это вроде бы россияне, но в стране они фактически иностранцы. К аристократии относятся «звезды» науки, медицины, искусства и члены их семей. В общем и целом к верхней прослойке российского общества относится, по моей оценке, около пяти процентов населения страны. Не так уж и мало.

РЕЙТИНГ

Наиболее обеспеченные детки

1-е место. $20,5 млрд Юсуф Алекперов. Сын владельца «Лукойла» Вагита Алекперова

2-е место. По $12,6 млрд Тара и Адриан Мельниченко. Дети основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко

3-е место. По $10,8 млрд Виктория и Эрик Михельсон. Дети совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона

4-е место. По $7,35 млрд Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины. Дети владельца НЛМК Владимира Лисина

5-е место. $7,3 млрд Джахангир Махмудов. Сын основателя УГМК Искандера Махмудова

6-е место. По $6,2 млрд Наталья Браунинг, Ксения Франк и Иван Тимченко. Дети совладельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Геннадия Тимченко

7-е место. По $5,75 млрд Алина и Михаил Дуровы. Дети основателя «ВКонтакте» Павла Дурова

8-е место. По $5,1 млрд Татьяна Рахно и Ольга Рашникова. Дочери владельца «Магнитки» Виктора Рашникова

9-е место. По $4,85 млрд Андрей Гурьев и Юлия Гурьева-Мотлохов. Дети владельца «Фосагро» Андрея Гурьева

10-е место. $4,3 млрд Мария Козицына. Дочь совладельца УГМК Андрея Козицына

11-е место. По $3,5 млрд Гульнара, Саид и Амина Керимовы — дети основателя золотодобывающей компании «Полюс» Сулеймана Керимова

12-е место. По $3,4 млрд Ирина и Александр Вексельберг. Дети владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга

13-е место. По $3,4 млрд Анастасия, Иван, Василий, Варвара, Даниил, Ульяна и Федор Потанины. Дети владельца «Интерроса» и «Норильского никеля» Владимира Потанина

14-е место. $3,2 млрд Полина Галицкая. Дочь основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого

15-е место. По $3,2 млрд Екатерина СарториРыболовлева и Анна Рыболовлева. Дочери бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева

16-е место. $3,1 млрд Ольга Литвиненко. Беглая дочь ректора Горного университета (Санкт-Петербург) и миноритарного акционера «Фосагро» Владимира Литвиненко

17-е место. По $3 млрд Илья Митюков, Кирилл, Никита, Мария, Анастасия, Даниил и Алена Мордашовы. Дети владельца «Северстали» Алексея Мордашова

18-е место. $2,7 млрд Борис Ковальчук. Сын основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука

19-е место. $2,7 млрд Александр Фролов. Сын совладельца «Евраза» Александра Фролова

20-е место. По $2,5 млрд Лора, Катя и Малка Фридман, Александр и Ника Ожельские. Дети совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана

Люди, Ирина Вирганская, Кирилл Мордашов, Юрий Лисин, Иван Тимченко, Ольга Литвиненко, Александр Вексельберг, Аристотель Онассис, Ольга Рашникова, Ксения Франк, Дмитрий Лисин, Светлана Аллилуева, Юсуф Алекперов, Андрей Козицын, Искандер Махмудов, Андрей Мельниченко, Дмитрий Журавлев, Владимир Лисин, Владимир Литвиненко, Виктор Рашников, Дмитрий Рыболовлев, Вагит Алекперов, Сергей Хрущев, Александр Фролов, Леонид Михельсон, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук, Сергей Галицкий, Павел Дуров, Борис Ковальчук, Андрей Гурьев, Алла Пугачева, Виктор Вексельберг, Дмитрий Рогозин, Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Михаил Фридман, ПАО Полюс, ПАО "НЛМК", Альфа-Групп, Еврохим, Акционерный банк "Россия", СУЭК, Новатэк, "Магнит", Уралкалий, Фосагро, Норникель, Ренова, Сибур, Евраз, Лукойл, УГМК-Холдинг
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