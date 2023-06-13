Кто такие инцелы и почему они не вступают в отношения с женщинами

Об онлайн-субкультуре инцелов (от involuntary celibate, «невольное воздержание») заговорили несколько лет назад, когда в мире участились теракты на почве мизогинии. Последние несколько месяцев Интернет наблюдает за трагедией в семье российского инцела Алексея Поднебесного: от блогера ушла жена. А в мае этого года свет увидела книга шведского психиатра Стефана Красовски «Инцелы. Как девственники становятся террористами». Все это дает повод освежить память и вспомнить все, что мы знаем об инцелах.

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«Ракеты с ядерными боеголовками одной страны нацелены на шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами другой и наоборот. Обе страны всегда готовы нанести удар и моментально ответить на него. Это называется ядерный паритет. Но как быть с женщинами? Вокруг них всегда трутся парни, девушки лишь выбирают, с кем провести вечер в этот раз. Парни не нужны никому. Никто и никогда не подойдет к парню и не предложит секс. Нужно проявлять инициативу, делать вид, что у тебя есть жизнь помимо работы, выдумывать поводы поговорить, ходить, ходить, ходить по свиданкам, выискивать хотя бы минимально адекватных партнерш. Унизительная, чисто рыночно несправедливая ситуация».

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Так начинается пост пользователя PanzerGeneral на сайте сообщества Пикабу. За ником скрывается 25-летний программист Павел. «Тварь я дрожащая или право на секс имею?» — вопрошает он. Павел сбился с ног, пытаясь найти честные отношения или как минимум секс на одну ночь. Перед глазами проплывает вереница женщин из Tinder и Pure (приложения для дейтинга. — Прим. ред.), но все не то. Эта меркантильная, та не поддержит диалог о фуге до минор Баха. О своих мытарствах Павел рассказывает в личном телеграм-канале.

Но есть в этом калейдоскопе гнусности и статичное: то, что женщины держат монополию на распределение секса и диктуют правила мужчинам. «Когда девушки могут ходить на такие свидания по 3–4 раза в неделю и выбирать, я должен, как в поликлинике, сидеть в очереди в приемную и ждать, когда же мой талончик уже вызовут». В продвинутых инцельских сообществах это называется вагинокапитализм.

Проблемой озадачен и 26-летний инженер из Самары Михаил: «Первые звоночки пошли уже из детства: тогда я впервые почувствовал, что значит быть во втором эшелоне. В школе одноклассники казались мне сосудами противоречий из другого мира: к ним подходили девочки, звали на беседы и игры. В то же время я вызывал в них лишь смесь удивления и презрения. Думаю, что инцельство — это очень печальный, но неизбежный порок текущей стадии развития нашего общества. Люди связаны друг с другом как никогда и в то же время атомизированы и разобщены, инкапсулированы внутри социума», — выносит он фаталистичный вердикт.

Павел, в отличие от Михаила, не сдается. Чтобы свергнуть диктатуру женщин, он придумал скрипт для Tinder. Тот в фоновом режиме ставит лайки девушкам. По заранее прописанным критериям ежедневно отбирается сотня профилей, из них получается 2–3 мэтча (мэтч в Tinder возникает при обоюдном лайке пользователей. — Прим. ред.). «Девушкам я не отвечаю. Зачем? Теперь у меня есть инструмент для ведения переговоров, который не даст мне оказаться в униженном положении. Это называется сексуальный паритет».

Теория инцельства и Black pill

То, что неравный доступ к сексу у мужчин и женщин — проблема экономическая, считает не только Павел. Аналогичную идею в своем сообществе «Антифеминистский левый фронт» продвигает самый медийный инцел России Алексей Поднебесный. «Все, что происходит плохого в мире — от проблем в политике до войн, связано с тем, что мужчины не дают секс женщинам», — утверждает Алексей. Сам он до 30 был девственником, хотя, по собственному же признанию, близок к идеалу: учился лучше всех в школе и вузе.

Оригинальная теория инцельства берет свое начало на американском имиджборде 4chan. Она обращает внимание на психологию и генетику. Ее догма гласит: на наличие или неналичие отношений и секса влияет только внешность. Субъектом теории является инцел — человек, который воздерживается от половых отношений поневоле, то есть не имеет секса при большом желании его иметь. В 2018 году теорию систематизировали и обобщили на сайте incels.wiki. В качестве «протоцела» инцелы упоминают Анри де Тулуз-Лотрека: художник страдал карликовостью, а страсть сублимировал в чувственные картины.

Теория имеет ответвления с названиями из «Матрицы»: blue pill («синяя таблетка»), red pill («красная таблетка») и black pill («черная таблетка»). «Синяя таблетка» предлагает поверить в иллюзию, что справедливость восторжествует, «красная» — принять реальность и начать с ней бороться. Black pill — самый фаталистичный вариант, который утверждает: внешность, прописанная в генах, определяет ваш успех у противоположного пола целиком и полностью, и противостоять этому факту нельзя.

Дальше следуют нехитрые расчеты: чем ближе человек к средней внешности, тем в меньшей степени он интересен противоположному полу. А чем хуже относительно середины, тем меньше противоположный пол интересуется им даже с учетом других качеств: интеллекта, харизмы, достатка. При этом «противоположный пол» — это только женщины: радикальные сторонники black pill презрительно называют их «фемоидами» и отказывают в субъектности.

Улучшить положение могли бы качества так называемой черной триады: психопатия, желание манипулировать, нарциссизм. Однако инцелы обделены и ими. Эта часть пришла из исследований канадских психологов Поулюса и Вильямса в 2002 году и значительно расширила теорию, задав ей вектор научности. В общем, что бы вы ни делали, добиться взаимной любви не выйдет — это краеугольный камень концепции, правота которого доказана годами упорного инцельского труда.

Внешность у инцелов фетишизируется, а потому исчисляется баллами по 10-балльной шкале. На самом верху иерархии правят Чед и Стейси — конвенционально привлекательные мужчина и женщина, которые встречаются друг с другом и больше ни с кем. Ниже идут «обычные люди»: девушка с внешностью на «семерку» и ниже зовется Бэкки, у мужчин несколько прозвищ: «четверка» — Мэлвин, «пятерка» — Тэннер, «шестерка» — Брэд. Считается, что женщины могут встречаться с мужчинами, опережающими их на 2 балла. В обратную сторону это, конечно, не работает.

Сообщество инцелов и чернотаблеточников разнообразно, но объединено несколькими лозунгами. Главный из них — black pill is real («черная таблетка реальна»). Это стандартный ответ на доводы противников «черной таблетки» о том, что black pill слишком фаталистичен. Еще есть cope or rope («смирись или повесься»): не принявший black pill инцел либо обманывает себя, либо сводит счеты с жизнью.

Иногда девизы выходят со страниц имиджбордов в реальность. В 2018 году инцел Алек Минасян наехал на толпу людей в Торонто, предварительно опубликовав в своем фейсбуке (запрещен в РФ) сообщение с воззванием: «Восстание инцелов началось! Чеды и Стейси будут низвергнуты!» Своим вдохновителем Минасян считал Эллиота Роджера — мизогина, который покромсал ножом своих соседей по общежитию. После этого парень поехал стрелять из машины в прохожих в городе Айла Виста в Калифорнии. По заявлению из прощального видео (в конце Роджер самоубился), Эллиот был девственником в 22 года.

Инцелы в России

Тогда международное сообщество впервые заговорило об инцелах всерьез. В России это произошло после резонансного интервью уроженца Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного. Тогда бессознательное главного инцела России проинспектировала порноактриса Ангелина Дорошенкова. Спустя неделю Поднебесному вменили статью 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или унижение человеческого достоинства) за женоненавистнический пост: «Пусть у женщин будут права животных и они живут голыми в дикой природе».

Алексей и его сторонники вооружились теорией Маркса и спустя сотню умозаключений пришли к выводу: все в мире подчиняется женщинам. Теперь главная цель сообщества — сломив вселенскую несправедливость, предоставить секс желающим. Все половозрелые женщины, по мнению российских инцелов, обязаны заниматься им с половозрелыми мужчинами. Также Алексей предлагает перенести статью об изнасилованиях из Уголовного кодекса в Административный и преобразовать воспитание детей: с малолетства объяснять девочкам, что секс — их общественный долг.

Злоключения Алексея не кончились после жалоб на посты. В 2021 году его заключили в психбольницу на принудительное лечение. Тогда блогер активно жаловался на карательную психиатрию, но после поутих из-за закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ и педофилии. Последние месяцы Интернет ходит ходуном от мелодрамы, задокументированной Поднебесным в телеграм-канале «Поднебесный Дорога страданий»: от Алексея ушла жена Лера. Неравнодушные подписчики, коих оказалось немало, делают селфи, на которых держат листок с надписью: «Лера, вернись!».

Но на инцел-целине в России пашет не только Поднебесный. Массивное движение инцелов сконцентрировано на имиджбордах, в частности на небезызвестном «Дваче». В целом можно сказать, что инцел-дискурс неразрывно связан с двач-дискурсом. Взять хотя бы тот факт, что архетипичные омега- и альфа-самцы Сычев и Ерохин появились в русскоязычном пространстве задолго до американских шуток про Чедов.

Так, Сычев — это застенчивый тощий юноша, проводящий много времени в Интернете: он совершенно не знает, как общаться с девушками. Его антагонист — мачо Ерохин, способный показать кузькину мать всем и каждому. Обычно посвященные Сычеву и Ерохину юморески разворачиваются вокруг простого сюжета. Часто в его центре девушка — объект вожделения Сычева, которая в конце концов уходит к Ерохину.

Посетители «Двача» канонизируют «ламповую тян» — стеснительную, но не лишенную шарма особу. Широко известен следующий пассаж: «Эх, как же хочется худенькую, бледную, не очень высокую, девственную, нецелованную, с тонкими руками, небольшими ступнями, синяками под глазами, растрепанными или неуложенными волосами, ненакрашенную, забитую хикку (хикикомори, то есть человек, ведущий асоциальный образ жизни. — Прим. ред.), лохушку без друзей и подруг, закрытую социофобку, одновременно мечтающую о ком-то близком, чтобы зашел к ней в мирок, но ничего не ломал по возможности, дабы вместе с ней изолироваться от неприятного социума».

В отдельных тредах двачеры активно делятся своими фотографиями и рассказывают друг другу, что нужно сделать, чтобы заполучить «тян 8/10» (девушку с внешностью 8 из 10 по 10-балльной шкале. — Прим. ред.). Считается, что выступающая массивная челюсть, на сленге «челюга», верный признак Чеда. Особо невротичные прибегают к модификациям внешности — в словаре инцелов это зовется looksmaxing. Иногда доходит до опасного: в погоне за сексапильным взглядом посетители имиджбордов практикуют бонсмэшинг — бьют себя по лицу молотком.

Что говорит об инцелах психология

Явлением инцельства не могли не заинтересоваться психологи. Так, в ноябре 2022 года инцелам посвятили целое научное исследование. Итальянцы Джакомо Чокка и Лилибет Фонтанези проанализировали данные о состоянии психики тысячи инцелов и пришли к выводу: чтобы стать инцелом, нужно, во-первых, иметь тревожные и депрессивные симптомы, во-вторых, параноидальное мышление, в-третьих, тревожно-избегающий тип привязанности.

Последний формируется в случае, если в процессе воспитания ребенок не смог обрести достаточно крепкий контакт с матерью. Поэтому взрослые инцелы чувствуют себя неуютно даже при общении с близкими, им сложно открываться, а потому их отношения с людьми поверхностны. «Инцелы разделяют общее чувство неудачи, чувствуют себя отверженными обществом и исключенными из отношений и испытывают сильное негативное чувство по отношению к противоположному полу и своему состоянию», — дополняют Чокка и Фонтанези.

С ними согласна клинический психолог Елизавета Катериничева: «Инцел не понимает, почему социальные связи выстраиваются тем или иным образом, какие люди пользуются симпатиями, а какие — нет. Он зациклен на собственных потребностях, а бремя ответственности за собственное счастье возлагает на культуру, общество или женщин. Причем в последних он ищет, безусловно, любящую мать, смысл жизни которой — безропотное удовлетворение его желаний. Сама идея о том, что у партнера тоже есть ожидания, воспринимается очень болезненно.

Инцел не чувствует в себе потенциал быть востребованным, поэтому его главный инструмент в этой борьбе — обесценивание противника. Если прочитать классическое описание Чеда, возникнет ощущение дикой несправедливости, словно все блага Вселенной обрушились на него лишь по факту рождения. Здесь и кроется фундаментальная парадигма инцела: мир мне должен, поэтому я, как и они, был обязан родиться с безупречной здоровой фигурой, успешной социальной и финансовой реализацией, изначально виртуозными социальными навыками. Инцелу трудно признать, что все эти качества — следствие огромной работы над собой и большого пути, полного провалов и неудачных свиданий».