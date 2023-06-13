Какие трудности приходится преодолевать людям-альбиносам

Международный день распространения информации об альбинизме отмечают 13 июня. Это не просто особенность внешности, а серьезное генетическое заболевание. При этом многие такие люди живут полноценной жизнью, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

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У Эльмиры Марянян альбинизм или отсутствие защитного пигмента меланина. Даже в самую жаркую погоду на улицу девочка выходит в закрытой одежде. То, что для обычных людей удовольствие и возможность загореть, для альбиносов – смертельная опасность.

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«Ребенку достаточно пяти минут, чтобы сгореть. От ожогов идет осложнение – это лейкоз. За этим нужно следить», – говорит мама Эльмиры Маргарита Марянян.

Также у альбиносов очень слабое зрение – около 5%. Эльмира видит лишь 20-ю часть от общей картины. Читать такие люди могут лишь с помощью специальных средств. Это всевозможные лупы, видеоувеличители и другие гаджеты.

«Низкая зрительная способность приводит к развитию косоглазия и к нистагму – это непроизвольные колебательные движения глаз. Также часто присутствует светобоязнь», – отмечает офтальмолог Татьяна Кулакова.

Вылечить альбинизм невозможно. Облегчить же жизнь пациентов с помощью медицины реально. Помимо офтальмолога нужно регулярно посещать дерматолога. Врач проверит все новообразования на теле и даст необходимые рекомендации.

«Мы имеем проблему в виде альбинизма, но это не значит, что человек должен испытывать ограничения в обычной жизни и постоянно прятаться от солнца. У нас есть инструменты, которые мы можем использовать», – говорит дерматолог Екатерина Кандинская.

Несмотря на свою патологию, Андрей Филиппов уже в 16 лет стал чемпионом Европы по плаванию. Всего в его активе более ста медалей различных первенств. Сейчас волгоградский пловец работает тренером и помогает таким же альбиносам, как и он.

Стать волонтером решила и Нелли Егорова из Нижнего Новгорода. Она помогает незрячим и слабовидящим детям в бытовой адаптации. Учит самостоятельно готовить обед, передвигаться с тростью, а также занимается с ребятами музыкой.

«Я закончила спецшколу-интернат Нижнего Новгорода. Путь к образованию был не легким, но мне удалось все преодолеть, получить высшее образование. Когда мы росли, мы не знали и наши родители не знали, что такое альбинизм», – отмечает педагог-психолог, педагог по социально-бытовой адаптации «Перспектива» Нелли Егорова.

В России проживают девять тысяч человек с альбинизмом. Некоторые из них с тяжелыми синдромальными формами. Чтобы выявить осложнения и подобрать правильное лечение, необходимо сдать генетический тест. Полноценное исследование стоит больше 20 тысяч рублей. Еще несколько сот тысяч – оборудование для обучения. Все эти расходы на себя берут центр поддержки пациентов с альбинизмом и благотворительный фонд «Созидание».

«Пациентам из дальних регионов на время обследования бесплатно предоставляют квартиру в Москве. Организация помогает всем из стран СНГ – из Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана», – говорит президент МОО Межрегиональный центр поддержки больных аниридией и альбинизмом «Радужка» Галина Генинг.