Пол Маккартни анонсировал выход последней песни The Beatles

Пол Маккартни подтвердил, что The Beatles выпустят одну «последнюю» песню в конце этого года. Трек был недавно закончен с помощью искусственного интеллекта.

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«Это очень интересная вещь... все это немного пугает, но захватывает, потому что это будущее», — сказал об использовании искусственного интеллекта в музыкальную индустрию во время интервью программе BBC Radio 4 The Today Show .

Маккартни объяснил, что они использовали технологию, чтобы восстановить старые записи Джона Леннона и с помощью ИИ сделать из них современный трек, совместно с другими звездами The Beatles.

«Мы смогли получить голос Джона и сделать его чистым с помощью ИИ, а затем мы могли микшировать запись, как обычно», — заключил он.

Хотя Маккартни не раскрыл название песни, из которой взят голос Леннона, западные издания предполагают, что это был трек «Now And Then» ("Порой"), демо-версия которого была записана Ленноном в 1978 году.