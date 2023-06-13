Актрисы, врачи, куртизанки: почему женщины стали главной слабостью Берлускони

Вчера в одной из итальянских клиник скончался 86-летний Сильвио Берлускони: он четырежды занимал кресло премьер-министра Италии, оставался активным и пытался участвовать в политической жизни страны до самого конца. Но многие запомнили его, как настоящего ловеласа, который то и дело попадал в скандалы из-за романтических увлечений.

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Начиная с конца

В сентябре 2022 года 85-летний Сильвио Берлускони устроил на одной из своих вилл роскошную свадебную церемонию. Жених блистал в темно-синем костюме, невеста в кружевном платье с трехметровым шлейфом, все было устроено, согласно традициям: часовня, клятвы верности, трехъярусный торт, друзья и музыка.

Сильвио, несмотря на возраст, выглядел счастливым, шутил, пел и кружил супругу в танце. И все же публика, особенно в Италии, неодобрительно шепталась: «Его ничего не исправит!» И причин для критики было достаточно: невеста отставного политика была на полвека моложе жениха, долгое время она была его подчиненной и появилась в доме Сильвио через пару дней после его расставания с предыдущей избранницей.

Да и свадьба не была настоящей: Берлускони просто устроил праздник для Марты Фашины, считая, что девушка достойна надеть белое платье и почувствовать себя принцессой. К чести Марты, она действительно трепетно ухаживала за Сильвио и во время коронавируса, который политик перенес очень тяжело, и в клинике, где Сильвио проходил лечение от лейкемии.

Связь с такой молодой девушкой, да еще и служебный роман другого политика обсуждали бы годами, но к любвеобильности Берлускони привыкли во всем мире: женщины были его слабостью, именно они становились причиной грандиозных скандалов и рушили репутацию обаятельного Сильвио.

Актрисы, доктора, куртизанки

Впервые Берлускони женился в 29 лет: молодой, романтичный, полный надежд, он сделал предложение Карле Эльвире Делль'Ольо через пару недель после первого свидания. А еще через месяц влюбленные уже обменялись кольцами. Они были счастливы, успешны, обаятельны. Казалось, перед этими супругами открыт весь мир.

Но Сильвио мечтал об успехе: его бизнес шел в гору, состояние росло, а среди знакомых появлялись полезные связи, которые могли привести Берлускони в политику.

Пока Карла растила детей и ждала мужа, Сильвио пропадал на работе, а расслабляться предпочитал в объятиях любовниц. Уже тогда о его любвеобильности ходили легенды, слухи уверяли, что Берлускони не в состоянии устоять перед молодой хорошенькой барышней. Заводил интрижки он так же легко, как и заканчивал их. И, может, жена и дальше бы терпела похождения неверного супруга, если бы в его жизни не появилась очень особенная женщина.

Веронику Ларио он увидел в театре: в одной из сцен постановки актриса появилась на сцене обнаженной и Сильвио потерял голову. Почти пять лет они тайно встречались, но однажды Вероника сообщила Берлускони, что беременна.

Политик хотел быть честным, он развелся с женой, купив ей роскошную трехкомнатную квартиру, а сам женился на обожаемой Веронике.

Конечно, быть верным и ей он не смог. Женщины обожали Берлускони, а он не мог устоять перед ними. В прессу то и дело просачивались скандальные подробности романов премьер-министра: ведущая прогнозы погоды летала частным самолетом на его виллу раз в месяц, актрисы, которые соглашались на встречи с

Сильвио получали лучшие роли, а стоматолог, очаровавшая премьера, вскоре стала депутатом.

Жена закрывала глаза на открытые похождения мужа и баснословные суммы, которые он тратил на любовниц. Так продолжалось бы и дальше, если бы однажды в газетах не появился репортаж о дне рождения 17-летней блондинки. На празднике Берлускони светился от счастья и подарил имениннице золотое колье, а та нежно звала его «Папой».

Терпение супруги лопнуло, она заявила, что Сильвио не был на дне рождения своих детей, и подала на развод. А Берлускони продолжил наслаждаться жизнью и все новыми романами, пока одна из барышень не объявила, что политик платил ей за секс. Разразился невероятный скандал.

Выяснилось, что красотке не было 18 лет, но Сильвио об этом не знал.

После «дела Руби» зубр мировой политики стал осмотрительнее. Обзавелся «официальной подругой» Франческой Паскале. Бывшая «Мисс Неаполь» на 49 лет его моложе! Ходили слухи о скорой свадьбе. Но торжество все откладывалось, пока Сильвио не поменял в 2020 году Франческу на Марту.

До последнего дня Берлускони сохранял оптимизм и уверял, что женщины просто мечтают выйти за него замуж. Он принял репутацию отъявленного ловеласа и больше не старался скрывать, что обожает молодых девушек.

Он считал, что именно они продлевают жизнь и молодость.