Умер автор романа «Старикам тут не место» Кормак Маккарти

Американский писатель-романист и лауреат Пулицеровской премии Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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По данным издания, что писатель скончался в своем доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико.

В 2007 году Маккарти стал лауреатом Пулитцеровской премии в номинации «Художественная литература» за постапокалиптический роман «Дорога».