$83.64+1.0090.39+1.38

Умер автор романа «Старикам тут не место» Кормак Маккарти

Американский писатель-романист и лауреат Пулицеровской премии Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Умер автор романа «Старикам тут не место» Кормак Маккарти
© Lenta.ru

По данным издания, что писатель скончался в своем доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико.

В 2007 году Маккарти стал лауреатом Пулитцеровской премии в номинации «Художественная литература» за постапокалиптический роман «Дорога».

Многие из произведений автора были экранизированы. Так, в 2007 году на экраны вышел драматический триллер братьев Коэнов «Старикам тут не место» по одноименному роману Маккарти. Из восьми номинаций на «Оскар» фильм получил четыре награды.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители