Умер автор комиксов про Человека-паука Джон Ромита-старший
В возрасте 93 лет скончался комиксов про "Человека-паука", автор множества образов героев для Marvel, Джон Ромита-старший. Его сын подтвердил в социальных сетях, что отец скончался во сне в ночь на понедельник.
"Я пишу это с тяжёлым сердцем. Мой отец, Джон Ромита, скончался во сне в понедельник утром. Он легенда в мире искусства, и для меня было бы честью пойти по его стопам. Мой отец - величайший человек из всех, кого я знал", - написал Джон Ромита-младший.
Джон Ромита-старший родился в 1930 году в Бруклине и после школы Индустриального искусства он работал только в сфере комиксов. Художник известен как автор образа Мэри Джейн Уотсон, нескольких персонажей для Amazing Spider-Man вместе со Стэном Ли. В 1972 году он стал арт-директором Marvel.