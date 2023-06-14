Умер автор комиксов про Человека-паука Джон Ромита-старший

"Я пишу это с тяжёлым сердцем. Мой отец, Джон Ромита, скончался во сне в понедельник утром. Он легенда в мире искусства, и для меня было бы честью пойти по его стопам. Мой отец - величайший человек из всех, кого я знал", - написал Джон Ромита-младший.