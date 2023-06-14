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Умер автор комиксов про Человека-паука Джон Ромита-старший

В возрасте 93 лет скончался комиксов про "Человека-паука", автор множества образов героев для Marvel, Джон Ромита-старший. Его сын подтвердил в социальных сетях, что отец скончался во сне в ночь на понедельник.

Умер автор комиксов про Человека-паука Джон Ромита-старший
© Российская Газета

"Я пишу это с тяжёлым сердцем. Мой отец, Джон Ромита, скончался во сне в понедельник утром. Он легенда в мире искусства, и для меня было бы честью пойти по его стопам. Мой отец - величайший человек из всех, кого я знал", - написал Джон Ромита-младший.

Джон Ромита-старший родился в 1930 году в Бруклине и после школы Индустриального искусства он работал только в сфере комиксов. Художник известен как автор образа Мэри Джейн Уотсон, нескольких персонажей для Amazing Spider-Man вместе со Стэном Ли. В 1972 году он стал арт-директором Marvel.

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