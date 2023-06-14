Кто такой Альцгеймер и как он обнаружил болезнь века

Болезнь Альцгеймера считается одной из самых главных проблем человечества и наука постоянно пытается найти от нее спасение. О том, кто и как впервые обнаружил эту болезнь, читайте в материале "Рамблера".

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Алоис Альцгеймер родился 14 июня 1864 года в городе Маркбрайт в Баварии, Южная Германия. Преуспев в науках в школе, он изучал медицину в Берлине, Ашаффенбурге, Тюбингене и Вюрцбурге, где в 1887 году получил степень доктора медицины. В следующем году он начал работать в государственном приюте во Франкфурте-на-Майне, заинтересовавшись исследованием коры головного мозга человека. Здесь он начал свое образование в области психиатрии и невропатологии.

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Вместе с Францем Нисслем, коллегой по приюту, Альцгеймер провел следующие годы, работая над крупным шеститомным исследованием «Гистологические и гистопатологические исследования коры головного мозга», описывающим патологию нервной системы. Работа была окончательно опубликована между 1907 и 1918 годами . Во время работы в приюте Алоис женился на Сесили Симонетте Натали Валлерстайн, от которой у него было двое детей, Гертруда и Ганс. Брак Алоиса с Сесиль продлился всего 7 лет - Сесилия скончалась в 1901 году. Вскоре после смерти Сесиль Альцгеймер принял решение переехать в Мюнхен по приглашению Эмиля Крепелина.

Альцгеймер вместе с Крепелиным должны были открыть психиатрическую клинику, которая сосредоточилась именно на исследованиях мозга. Одновременно работая лектором на медицинском факультете Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене, в 1906 году Альцгеймер выступил со знаменитой речью на 37-м Конгрессе психиатров Южной Германии.

В своем выступлении Альцгеймер заявил, что он выявил «необычное заболевание коры головного мозга», от которого пострадала женщина по имени Огюст Д. Болезнь вызывала симптомы потери памяти, дезориентации и галлюцинации вплоть до ее смерти в пятидесятилетнем возрасте.

При вскрытии в мозгу Огюста были обнаружены различные аномалии. Кора головного мозга была тоньше, чем нормальная, и вместе с нейрофибриллярными клубками в мозгу обнаруживались старческие бляшки, ранее встречавшиеся только у пожилых людей.

Хотя это открытие было важным, мало внимания уделялось атрофии коры головного мозга, выявленной болезнью Альцгеймера. Только в 1910 году Крепелин назвал это заболевание «болезнью Альцгеймера» в 8- м издании «Справочника по психиатрии».

Немногим позже, в 1913 году по пути в немецкий Бреслау, чтобы занять пост заведующего кафедрой психологии в Университете Фридриха-Вильгельма, Альцгеймер заболел тяжелой простудой, осложненной эндокардитом. Так и не выздоровев полностью, он умер в 1915 году в возрасте 51 года и был похоронен рядом с женой на еврейском кладбище во Франкфурте-на-Майне.