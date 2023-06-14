Учёный переселился в подводную капсулу ради долгой жизни

Врач Джозеф Дитури провёл два с половиной месяца в подводной капсуле, расположенной на дне лагуны во Флориде. Он задокументировал долгосрочные последствия повышенного давления на организм. Учёные верят, что исследование может иметь важное значение для продления человеческой жизни до 110 лет.

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Профессор говорит:

Мы знаем, что воздействие повышенного давления увеличивает пролиферацию стволовых клеток. Увеличивает длину теломер, увеличивает коллаген. Итак, мы пытаемся контролировать клеточное старение.

Теломеры обычно укорачиваются по мере того, как мы взрослеем. Когда они становятся слишком короткими, тогда перестают защищать ДНК. Это приводит к снижению производства новых клеток, и наш организм начинает стареть.

У доктора Джозефа Дитури в несколько раз возросло количество стволовых клеток, значительно снизился холестерин, кожа стала более упругой. Часть исследователей сообщает, что он помолодел приблизительно на десять лет.

Проведённый эксперимент не обходится без риска. Из-за 100%-ной влажности в подводной капсуле порезанный палец Дитури до сих пор не зажил.