Иллюзионист Амаяк Акопян пожаловался в беседе с порталом BLITZ+ на бедственного положение.

Акопян рассказал, что получает пенсию в размере 21,5 тыс. в месяц. На эти деньги он оплачивает квартиру и коммунальные услуги. По словам артиста, этих средств не хватает на лекарства.

«Иногда денег не хватает даже на питание. Амаяк Акопян влачит жалкое существование», — заявил иллюзионист.

Акопян страдает от межпозвоночной грыжи. Фокусник рассказывал, что любое движение ему дается с трудом. Однако, несмотря на рекомендации врачей, артист отказывается от операции. Иллюзионист боится прибегать к хирургическим вмешательствам, так как в его возрасте это небезопасно.