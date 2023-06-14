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Тяжелобольной Амаяк Акопян пожаловался на отсутствие денег для лекарств

Иллюзионист Амаяк Акопян пожаловался в беседе с порталом BLITZ+ на бедственного положение.

Акопян рассказал, что получает пенсию в размере 21,5 тыс. в месяц. На эти деньги он оплачивает квартиру и коммунальные услуги. По словам артиста, этих средств не хватает на лекарства.

«Иногда денег не хватает даже на питание. Амаяк Акопян влачит жалкое существование», — заявил иллюзионист.

Акопян страдает от межпозвоночной грыжи. Фокусник рассказывал, что любое движение ему дается с трудом. Однако, несмотря на рекомендации врачей, артист отказывается от операции. Иллюзионист боится прибегать к хирургическим вмешательствам, так как в его возрасте это небезопасно.

Амаяк Акопян родился 1 декабря 1956 года в семье советского фокусника Арутюна Акопяна. После школы он поступил эстрадно-цирковом училище, но после неудачного падения повредил спину. Из-за трещины в позвоночнике он покинул учебное заведение и поступил в ГИТИС. Акопян пошел по стопам отца и стал фокусником. Затем он принимал участие в различных программах. С 1996 по 2001 года иллюзионист был ведущим передачи «Спокойной ночи, малыши!».

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