Элтон Джон заработал $887 миллионов за прощальный тур

Британский певец Элтон Джон заработал рекордные 887 миллионов долларов за свой еще не завершенный прощальный тур Farewell Yellow Brick Road Tour. Об этом сообщает Billboard Boxscore.

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По мнению специалистов, после последнего выступления в рамках тура, которое состоится 8 июля этого года, выручка исполнителя превысит миллиард долларов. Сообщается, что в период до 30 мая было продано 5,7 миллиона билетов на 309 концертов артиста.