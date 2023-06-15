Поклонник сделал 40 операций ради сходства с Рики Мартином

Аргентинец сделал 40 пластических операций ради сходства с Рики Мартином
Поклонник певца Рики Мартина сделал 40 пластических операций, чтобы стать похожим на своего кумира, пишет портал Ghanamma.
Как рассказал Фран Мариано из Аргентины, он прошел через множество процедур ради сходства с певцом.
Мужчина делал себе инъекции в брови и десятки пластических операций, оставивших, по его признанию, серьезные физические и психологические последствия.
"Я не чувствую своего лица, носа, своего подбородка. Когда я пью шампанское, мне приходится использовать салфетку, потому что оно проливается на меня", - жалуется мужчина.
Фран понимает, что уже зашел слишком далеко с изменениями во внешности, чтобы вернуть все назад. Теперь Мариано хочет рассказать свою историю другим людям и призывает их не повторять его ошибок.
Газета.Ru: главные новости