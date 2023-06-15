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Аргентинец сделал 40 пластических операций ради сходства с Рики Мартином

Поклонник певца Рики Мартина сделал 40 пластических операций, чтобы стать похожим на своего кумира, пишет портал Ghanamma.

Поклонник сделал 40 операций ради сходства с Рики Мартином
© Газета.Ru

Как рассказал Фран Мариано из Аргентины, он прошел через множество процедур ради сходства с певцом.

Мужчина делал себе инъекции в брови и десятки пластических операций, оставивших, по его признанию, серьезные физические и психологические последствия.

"Я не чувствую своего лица, носа, своего подбородка. Когда я пью шампанское, мне приходится использовать салфетку, потому что оно проливается на меня", - жалуется мужчина.

Фран понимает, что уже зашел слишком далеко с изменениями во внешности, чтобы вернуть все назад. Теперь Мариано хочет рассказать свою историю другим людям и призывает их не повторять его ошибок.

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