Поклонник сделал 40 операций ради сходства с Рики Мартином

Как рассказал Фран Мариано из Аргентины, он прошел через множество процедур ради сходства с певцом.

Мужчина делал себе инъекции в брови и десятки пластических операций, оставивших, по его признанию, серьезные физические и психологические последствия.

"Я не чувствую своего лица, носа, своего подбородка. Когда я пью шампанское, мне приходится использовать салфетку, потому что оно проливается на меня", - жалуется мужчина.

Фран понимает, что уже зашел слишком далеко с изменениями во внешности, чтобы вернуть все назад. Теперь Мариано хочет рассказать свою историю другим людям и призывает их не повторять его ошибок.