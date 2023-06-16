Пол Маккартни рассказал о тяжелом детстве Джона Леннона

Певец Пол Маккартни рассказал, что детство покойного Джона Леннона было довольно трудным. Его слова цитирует Deadline.
"У Джона была действительно трагическая жизнь. В детстве его мать отстранили от воспитания - [органы опеки] решили, что она недостаточно хороша, чтобы заботиться о нем. Его отец ушел из дома, когда Джону было три", - поделился музыкант.
По словам Маккартни, он всегда восхищался тем, что Леннон смог пройти через все трудности и стать по-настоящему сильным человеком.
"Джон вырос в окружении подобных маленьких трагедий на протяжении всей своей жизни. Это заставило меня понять, почему он был таким уязвимым. Я всегда восхищался тем, как он справлялся с этим, потому что я не уверен, что смог бы справиться с тем, через что он прошел", - отметил Маккартни.
Он признался, что вместе с Ленноном после основания The Beatles не думал, что группа станет такой успешной.
Солист The Beatles Джон Леннон погиб 8 декабря 1980 года. В музыканта выстрелили, когда он вместе с супругой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке.