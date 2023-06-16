Пол Маккартни рассказал о тяжелом детстве Джона Леннона

"Джон вырос в окружении подобных маленьких трагедий на протяжении всей своей жизни. Это заставило меня понять, почему он был таким уязвимым. Я всегда восхищался тем, как он справлялся с этим, потому что я не уверен, что смог бы справиться с тем, через что он прошел", - отметил Маккартни.