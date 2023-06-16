$83.96-0.3690.97-0.10

Пол Маккартни рассказал о тяжелом детстве Джона Леннона

Певец Пол Маккартни рассказал, что детство покойного Джона Леннона было довольно трудным. Его слова цитирует Deadline.

Пол Маккартни рассказал о тяжелом детстве Джона Леннона
© Газета.Ru

"У Джона была действительно трагическая жизнь. В детстве его мать отстранили от воспитания - [органы опеки] решили, что она недостаточно хороша, чтобы заботиться о нем. Его отец ушел из дома, когда Джону было три", - поделился музыкант.

По словам Маккартни, он всегда восхищался тем, что Леннон смог пройти через все трудности и стать по-настоящему сильным человеком.

"Джон вырос в окружении подобных маленьких трагедий на протяжении всей своей жизни. Это заставило меня понять, почему он был таким уязвимым. Я всегда восхищался тем, как он справлялся с этим, потому что я не уверен, что смог бы справиться с тем, через что он прошел", - отметил Маккартни.

Он признался, что вместе с Ленноном после основания The Beatles не думал, что группа станет такой успешной.

Солист The Beatles Джон Леннон погиб 8 декабря 1980 года. В музыканта выстрелили, когда он вместе с супругой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители