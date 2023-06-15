Что написал в предсмертном письме Михаил Калашников

Михаил Тимофеевич Калашников прославил на весь мир советских мастеров-оружейников. Сконструированный им автомат стал синонимом качества и огневой мощи.

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Оружие получило настолько большую популярность, что даже попало на гербы нескольких африканских стран.

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Впрочем, есть свидетельства, что сам Калашников тяготился своего изобретения.

Калашников в армии: начало пути

Михаила Тимофеевича всегда привлекала техника, но вот о том, чтобы заняться именно военными разработками, он и не думал. Изобретатель сам так охарактеризовал специфику выбранного им направления: «Я, наверное, конструировал бы технику, облегчающую тяжелый крестьянский труд. Отечественная война повернула меня в другую сторону. Немцы виноваты, что я стал военным конструктором».

В 1938 году Михаил Калашников был призван в Красную Армию. Он успешно окончил курсы младших командиров и получил специальность механика-водителя танка. Однако работа механиком не удовлетворяла его потребности в инженерной деятельности и он почти сразу же начал улучшать конструкцию танков. Еще до начала войны Михаил изобрел счетчик для учета выстрелов танковой пушки, создал приспособление к пистолету ТТ для стрельбы из щели в башне танка и установил на оружие магазин с большим количеством патронов. Самым главным довоенным изобретением молодого конструктора принято считать прибор учета моторесурсов танка. Устройство даже оказалось благосклонно воспринято самим будущим маршалом Жуковым.

Изобретение АК

Событие, которое подтолкнуло конструктора к идее о создании эффективного автоматического оружия, произошло уже во время Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года Калашников, будучи старшим сержантом, пробирался с группой раненых солдат из немецкого тыла в расположение советских войск. На пути отряд попал под плотный огонь немецких автоматчиков. В результате столкновения из всей группы выжило лишь три бойца, включая будущего изобретателя. Впоследствии Калашников часто вспоминал эту ситуацию и думал, что будь бы у его сослуживцев автоматическое оружие, то отряд мог бы понести заметно меньшие потери.

В начале 1942 года Калашников отправился на станцию Матай Туркестано-Сибирской железной дороги на полугодовой отпуск. Здесь он наконец-то мог реализовать свою задумку, которая не давала ему покоя, и попробовать себя на поприще конструктора-оружейника. С помощью местных слесарей он создал прототип своего пистолета-пулемета и провел первые испытания. Позже, уже в мастерских эвакуированного в Алма-Ату Московского авиационного института, Калашников сконструировал более совершенный образец автомата. Новое оружие было высоко оценено начальством, которое рекомендовало Калашникова для дальнейшего обучения.

Однако сам легендарный автомат появится уже в послевоенное время - в 1947 году.

Моральные муки

С той поры инструктор связан всю жизнь со своим изобретением. Он переехал в Ижевск, где изготавливали его детище, и провел в этом городе почти все отведенные ему дни.

Даже когда здоровье пожилого конструктора заметно пошатнулось, он был госпитализирован не в элитную столичную лечебницу, а в простой клинико-диагностической центр Ижевска. Именно в этом учреждении изобретатель провел последние полтора месяца своей жизни.