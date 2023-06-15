Что вызывает стресс у полярников

Стресс у полярников вызывает отсутствие личного пространства, постоянное напряжение и однообразное питания, выяснил сибирский студент. Снизить напряжение помогут специальная жилая капсула и разработанные на основе наблюдений рекомендации.

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Студент Томского государственного университета установил, на какие периоды приходились пики стресса у участников экспедиции на Землю Франца-Иосифа, чем они были обусловлены и какие средства помогают стабилизировать психологическое состояние полярников.

В ходе 50-дневной экспедиции по уборке мусора и исследованию острова Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа исследователь мониторил психофизическое состояние членов команды и вел дневник событий.

Как показал анализ собранных данных, один из главных факторов стресса — отсутствие личного пространства в каютах ледокола и на полярных станциях. Другой причиной нервного напряжения было постоянное ощущение опасности — как из-за постоянного присутствия белых медведей, так и из-за отсутствия врача. Третий существенный фактор — однообразное питание, отмечает Владислав Фирсов. Кроме того, в этой еде — макаронах, гречке, тушенке, перловке — зачастую отсутствуют нужные витамины и элементы.

Эти факторы в совокупности с накоплением физической усталости приводят к конфликтным ситуациям, которые иногда выливаются в драки и другие импульсивные поступки.