Как Валентина Терешкова попала в космонавты

60 лет назад, 16 июня 1963 года, Россия вновь заставила весь мир затаить дыхание и обратить свой взор в небо – на околоземной орбите находилась первая в мире женщина-космонавт. Им стала Валентина Терешкова с позывным «Чайка», которая мгновенно из ткачихи и парашютистки-любительницы не с самым большим количеством прыжков, стала фигурой равной Гагарину.Чтобы сейчас не говорили феминистки, но организм мужчины и женщины имеет серьезные различия – даже значительная часть болезней делится по гендерному принципу. Кроме того, природа определила более высокую физическую силу мужчины, все же на протяжении тысячелетий именно на него ложилась основная нагрузка по обеспечению семьи. Зато женщины обладают большей выносливостью, кропотливостью и имеют высокий болевой порог, чтобы выдержать роды.

Но именно полёт Терешковой показал, что не имеется таких областей человеческой деятельности, которая была бы недоступна женщинам, поскольку нет ничего более сложного, чем полёт в космос. Просто надо правильно учитывать особенности организма и соответствующим образом строить подготовку к любому делу.

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Этот момент отлично понимал генеральный конструктор, «первый», как его называли все — Сергей Павлович Королев. Поэтому сразу же после успешного полета Юрия Гагарина решил, что в космосе должна побывать и женщина. Правительство немедленного его поддержало, поскольку ему донесли – американцы готовятся взять реванш и запустить как раз «астронавтку». Так что политика в полете Терешковой тоже сыграла немалую роль.Родилась Валентина Терешкова 6 марта 1937 года в селе Большое Масленниковое в Ярославской области. Но родители были родом из Белоруссии – отец, Владимир Аксенович, из Могилевской области, мать – Елена Федоровна, из Витебской. Отец в 1939 году был призван в Красную Армию и пропал без вести во время советско-финской войны. Мать с тремя детьми переехала в Ярославль – у Валентины были еще сестра и брат.Это сейчас получить не только среднее, но и высшее образование считается делом само собой разумеющимся и поголовным. А тогда было непростым. И не потому, что существовали какие-то социальные ограничения – просто надо было работать и зарабатывать на семью.

Поэтому Валентина в 1954 году заканчивает семилетку (это как сейчас «девятилетка») и идет работать на шинный завод, а полное среднее образование продолжает получать в вечерней школе рабочей молодежи. Через год переходит на ткацкую фабрику и работая там продолжает учебу в заочном техникуме легкой промышленности. Очень быстро ее заметили и она стала секретарем комсомольской организации предприятия.

Из увлечений у Терешковой было одно – парашютный спорт. Еще в 1958 году подруга привела ее в ярославской клуб, а 21 мая 1959 года Валентина совершила первый прыжок. К моменту отбора в отряд космонавтов их было 163. Кто занимался парашютным спортом, знает, что это немного, но и не мало – позволяет уже стать инструктором.Отбор в женский отряд космонавтов начался в 1961 году. Критерии были довольно размытые – возраст до 30 лет, рост не выше 170 см, вес – до 70 кг. Поскольку после войны летчиц было совсем мало — авиация стала реактивной — то обязательным условием выдвинули умение прыгать с парашютом.

Заявление Терешкова подала сразу после полета Гагарина, на волне всеобщего восторга. И вдруг, в декабре 1961 года, ее вызывают в областной ДОСААФ и сообщают, что она отобрана на конкурс. Всего было найдено 800 претенденток, но в отряд зачислили только 30.

Началась подготовка. Девушки сидели в термокабинах с высокой, до 70 градусов Цельсия температурой и огромной влажностью. А следом на несколько дней помещали в тихую и темную сурдокамеру. К невесомости приучали на истребителях МиГ-15, причем дамы должны были в это время заниматься бытовыми делами. И непрерывно прыгали с парашютом, но в скафандрах.Наконец, из 30 отобрали пятерку претенденток на полет. Помимо Терешковой в нее вошли Валентина Понамарева, Ирина Соловьева, Жанна Еркина, Татьяна Кузнецова. Причем, как потом отмечали участвовавшие в подготовке полета, Терешкова вовсе не выглядела фаворитом на полет, а по медицинским показателям была на последнем месте из пятерки.И все же в ней было что-то, что заставило Королева настаивать именно на кандидатуре Терешковой. Юрий Гагарин тоже считал, что лететь должна именно она. Академик Мстислав Келдыш и маршал авиации Сергей Руденко предлагали Валентину Понамареву.Спор разрешил Никита Хрущев – этот исходил исключительно из соображений политики и идеологии. Валентина Терешкова была почти идеальной с этой точки зрения – из семьи работяг-колхозников, ткачиха, комсомольский функционер, всего в жизни добилась сама, но возможности ей дала советская власть.

Единственное пятно в биографии – отец пропал без вести и ее все время донимали чуть ли не допросами. В свое время из-за того, что Гагарин в детстве оказался на оккупированной территории, его тоже чуть не сняли с полета, но Королев отстоял. Обошлось и здесь. В начале 1963 года Терешкову утвердили в качестве основного пилота, дублером стала Понамарева.За двое суток до назначенной даты, 14 июня, в космос отправили корабль Восток-5 с Валерием Быковским. Он должен был следить и подсказывать Валентине, если возникнет необходимость. И, как выяснилось, не зря. Именно он разбудит Терешкову, когда она уснет от переутомления, а на Земле забьют тревогу – между кораблями была связь без слепых зон.16 июня 1963 года, в 12.30 по московскому времени, корабль Восток-6 с первой в мире женщиной космонавтом на борту отправится в космос. Полет продлится три дня и совершит за это время 48 витков. Терешкова вела бортовой журнал, делала фотографии. И испытывала колоссальные нагрузки.

В момент, когда надо было возвращаться на Землю, возникла нештатная ситуация – вместо снижения корабль начал подниматься. Гагарин придумал как исправить ситуацию, Королев срочно прислал новые данные и Терешкова их ввела. Далее все пошло нормально.