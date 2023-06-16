Сын основателя Playboy завел аккаунт на OnlyFans и объяснился

Сын основателя журнала Playboy Хью Хефнера 33-летний Марстон признался, что ведет аккаунт на OnlyFans, чтобы заработать достаточно денег на дорогостоящую коллекционную карточку Pokemon. Причину, по которой он завел страницу, Хефнер назвал Page Six.

© Lenta.ru

Хефнер объяснил, что активность в этой социальной сети приносит ему высокий доход и позволяет копить на коллекционные предметы. «Цена на эту редкую карточку сейчас выглядит как шестизначное число. Но до конца года она, скорее всего, уже станет моей», — сказал блогер.

Он отметил, что не видит ничего страшного в том, чтобы зарабатывать таким способом. «Мой отец объяснил мне, что в сексуальности нет ничего постыдного. Это абсолютно нормально», — заявил Хефнер. Однако он добавил, что его жена не разделяет подобную позицию: она хотела бы, что муж выбрал другое занятие.

Ранее порноактриса Кортни Тиллиа рассказала, почему ушла с должности учителя в христианской школе в секс-индустрию. Она заявила, что осознала свою миссию, которая заключается в освобождении женщин он сексуального стыда.