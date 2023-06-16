Принц Гарри и Меган Маркл разорвали контракт со Spotify

В жизни принца Гарри и Меган Маркл вновь началась серая полоса невезений. На днях стало известно, что герцоги расторгли контракт с музыкальным стриминговым сервисом Spotify, хотя сумма сделки составляла $20 млн. Инсайдеры сообщают, что, по предварительным данным, подкаст «Архетипы» не получит своего продолжения в виде второго сезона, однако несмотря на это отмечается, что Сассекские расстались со Spotify без скандала. Более того, Гарри и Меган гордятся сериалом, который выпустили совместно со стриминговым сервисом.

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Известно, что герцоги не создали необходимое количество контента, чтобы получить всю сумму от сделки, но, кажется, пара не особо переживает по этому поводу, потому что их ждёт более выгодное предложение.

Меган Маркл выпустила первый эпизод подкаста на Spotify совместно со своей продюсерской компанией Archwell Audio, 23 августа 2022г.

«Меган продолжит разрабатывать больше контента для аудитории "Архетипов", но на другой платформе. Данный подкаст был создан для того, чтобы избавить этот мир от ярлыков и шаблонного мышления, которые сковывают женщин на пути их жизни и карьеры», — объяснили инсайдеры. К слову, продюсер подкаста Ребекка Сананес заявила, что пара разорвала отношения с платформой, так как не уверена, что это положительно скажется на будущем их творчества. Дело в том, что Spotify подписал контракт с Джо Роганом, который отрицательно высказывался против вакцинации от Covid.