Юлия Высоцкая придумала, как продать свои неудавшиеся блюда

Юлия Высоцкая, известная телеведущая, недавно оказалась в центре массовой критики в социальных сетях из-за неудачных блюд, которые она приготовила в кулинарной программе «Едим дома».

Несмотря на это, Высоцкая нашла способ заработать на своих ошибках в кулинарии. Шеф-повар ресторана Food Embassy by Julia Vysotskaya создал новое меню, которое состоит из блюд, ставших мемами благодаря Юлии Высоцкой.

Теперь посетители ресторана могут заказать такие блюда, как жидкие сырники за 450 рублей, «Макароны с водочкой» за 650 рублей и «Раковый суп» за 950 рублей.

Эти блюда, которые Юлия приготовила в своей передаче, вызвавшие много шума в социальных сетях, теперь доступны для заказа в ресторане.

Ряд пользователей выражали возмущение неуместными блюдами, которые Высоцкая приготовила в своей программе. Другие утверждали, что телеведущая специально допускала ошибки в рецептах для повышения просмотров.

Однако, многие знаменитости заступились за коллегу и осудили травлю в ее адрес.