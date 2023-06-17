120 лет со дня рождения Михаила Светлова

Поэт Светлов известен как певец революционной романтики. Апофеозом его творчества в этом направлении является знаменитое стихотворение "Гренада", ставшее песней (причем на него написано порядка 20 мелодий).

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Немудрено – ведь литературное творчество Светлова начиналось в годы революции и Гражданской войны. Но "Гренадой" наследие Светлова никак не исчерпывается.

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Уже к 1925 году он написал три сборника стихов, один из которых так и назывался "Стихи", а два других – "Рельсы" и "Корни". "Гренада" появилась годом позже.

В середине 1920-х Светлов создал не менее "расхожие" тексты "Двое", "Рабфаковке", "В разведке", популярность которых началась сразу после "рождения" – и не иссякла до сих пор. Возможно, это потому, что поэзия Светлова ориентировалась на музыкально-слуховое восприятие. Он даже называл произведения соответственно: "Песня", "Песенка", "Моя песня" и т. п.

В ранних стихах заметны характерные для всей поэзии Светлова темы пролетарского интернационализма (поэмы "Комсомол" и "Хлеб", "Стихи о ребе" и др.). В 1930-х годах Михаил Аркадьевич обращается к драматургии (пьеса "Двадцать лет спустя"), пишет лирические стихи.

В годы Великой Отечественной войны Михаил Аркадьевич работал во фронтовой печати, как и все ведущие литераторы Советского Союза. Лучшими образцами его творчества военных лет признаны поэма "Двадцать восемь", стихи о партизанке Лизе Чайкиной, стихотворение "Итальянец", пьеса "Бранденбургские ворота".

Послевоенная поэзия Светлова приняла философское звучание – разумеется, когда это были не эпиграммы, на которые острый на язык автор был мастер.