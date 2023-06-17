В 45 лет умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин
На 46-м году жизни скончался российский музыкант, бывший гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин.
Об этом сообщают в соцсетях его друзья и коллеги, в том числе экс-лидер культовых "Землян" Сергей Скачков. Причина смерти одаренного артиста пока неизвестна.
Колчин сотрудничал с "Землянами" с 2012 по 2017 год, работал в "Акустике" - с нынешним фронтменом "Землян" Андреем Храмовым, в проектах Скачкова, в группе "Лицей", ряде других.