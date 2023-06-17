В 45 лет умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин

На 46-м году жизни скончался российский музыкант, бывший гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин.

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Об этом сообщают в соцсетях его друзья и коллеги, в том числе экс-лидер культовых "Землян" Сергей Скачков. Причина смерти одаренного артиста пока неизвестна.