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В 45 лет умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин

На 46-м году жизни скончался российский музыкант, бывший гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин.

В 45 лет умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин
© Российская Газета

Об этом сообщают в соцсетях его друзья и коллеги, в том числе экс-лидер культовых "Землян" Сергей Скачков. Причина смерти одаренного артиста пока неизвестна.

Колчин сотрудничал с "Землянами" с 2012 по 2017 год, работал в "Акустике" - с нынешним фронтменом "Землян" Андреем Храмовым, в проектах Скачкова, в группе "Лицей", ряде других.

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