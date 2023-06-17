65-летний Циммер сделал предложение девушке на своем концерте

65-летний композитор Ханс Циммер сделал предложение девушке на своем концерте
Голливудский композитор Ханс Циммер попросил руки своей девушки на собственном концерте в Лондоне перед аудиторией в несколько тысяч человек. Она согласилась выйти за него замуж, стало известно из социальных сетей.
Сколько лет возлюбленной 65-летнего музыканта, неизвестно. Когда она приняла предложение композитора, зал взорвался аплодисментами. Перед концертом Циммер обещал в социальных сетях, что шоу будет незабываемым.
Композитор женится третий раз. До этого он был в браке с моделью Вики Кэролин, которая стала матерью его дочери Зои. В союзе с Сюзанной Циммер, который распался в 2020 году, родились еще трое детей: Джейк, Бриджит и Аннабель.
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