Датская королева Маргрете бросила курить спустя 66 лет

Датская королева Маргрете бросила курить во время подготовки к серьезной операции на спине в феврале. В случае возвращения к вредной привычке монарху могут отказать в госпитализации, сообщило датское агентство Berlingske .

83-летняя королева Маргрете начала курить в 17 лет. Последние пять десятилетий она предпочитала сигареты без фильтра. Перед хирургическим вмешательством врачи строго запретили королеве курить. Сама она сообщила, что особых трудностей с отказом от привычки не испытывала.