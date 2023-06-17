Датская королева Маргрете бросила курить спустя 66 лет
Датская королева Маргрете бросила курить во время подготовки к серьезной операции на спине в феврале. В случае возвращения к вредной привычке монарху могут отказать в госпитализации, сообщило датское агентство Berlingske.
83-летняя королева Маргрете начала курить в 17 лет. Последние пять десятилетий она предпочитала сигареты без фильтра. Перед хирургическим вмешательством врачи строго запретили королеве курить. Сама она сообщила, что особых трудностей с отказом от привычки не испытывала.
В Дании особое внимание уделяют статистике результатов хирургии.
"Когда речь идет об операциях на спине, в стране есть места, где курильщиков отказываются оперировать вовсе. Часто медицинское вмешательство не приводит к положительному результату, а вина ложится на врачей", - пояснил бывший главный врач Национальной Королевской больницы Дании Том Бендикс.