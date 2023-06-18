Внук Троцкого умер в возрасте 97 лет в Мехико
Внук советского революционера Льва Троцкого Всеволод Волков скончался в столице Мексики в возрасте 97 лет. Об этом сообщило мексиканское Левое социалистическое движение.
Всеволод Волков – сын старшей дочери Троцкого Зинаиды Волковой – родился в Советском Союзе 7 марта 1926 года. Его отец был казнен, а мать покончила с собой. После гибели родителей Всеволода воспитывал старший сын Троцкого – Лев Седов. С ним Волков жил в Париже.
В Мексику Волков прибыл вместе с дедом в 1939 году. В 1940-м он стал свидетелем двух покушений на Троцкого, причем в первом был ранен сам.
В Мехико Волков изучал химию и участвовал в местном социалистическом движении. В 1990 году открыл Дом-музей Троцкого в мексиканской столице, который возглавлял до своей смерти. Представители Левого социалистического движения называют его «самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей».