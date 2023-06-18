Внук Троцкого умер в возрасте 97 лет в Мехико

Внук советского революционера Льва Троцкого Всеволод Волков скончался в столице Мексики в возрасте 97 лет. Об этом сообщило мексиканское Левое социалистическое движение.

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Всеволод Волков – сын старшей дочери Троцкого Зинаиды Волковой – родился в Советском Союзе 7 марта 1926 года. Его отец был казнен, а мать покончила с собой. После гибели родителей Всеволода воспитывал старший сын Троцкого – Лев Седов. С ним Волков жил в Париже.

В Мексику Волков прибыл вместе с дедом в 1939 году. В 1940-м он стал свидетелем двух покушений на Троцкого, причем в первом был ранен сам.