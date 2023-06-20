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Названа причина смерти 45-летнего гитариста групп "Земляне" и "Лицей" Сергея Колчина

Названа причина смерти скончавшегося на 46-м году жизни российского музыканта, бывшего гитариста групп "Земляне" и "Лицей" Сергея Колчина.

Названа причина смерти 45-летнего гитариста группы "Земляне" Колчина
© Российская Газета

Как передает BRIEF со ссылкой на экс-лидера культовых "Землян" и друга Колчина Сергея Скачкова, предварительно инструменталист умер от остановки сердца.

Похоронили Сергея 18 июня в Иваново.

Колчин работал в "Землянах" с 2012 по 2017 год, также артист играл в "Акустике" - с нынешним фронтменом "Землян" Андреем Храмовым, в группе "Лицей", ряде других.

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