Названа причина смерти 45-летнего гитариста группы "Земляне" Колчина

Названа причина смерти скончавшегося на 46-м году жизни российского музыканта, бывшего гитариста групп "Земляне" и "Лицей" Сергея Колчина.

Как передает BRIEF со ссылкой на экс-лидера культовых "Землян" и друга Колчина Сергея Скачкова , предварительно инструменталист умер от остановки сердца.

Колчин работал в "Землянах" с 2012 по 2017 год, также артист играл в "Акустике" - с нынешним фронтменом "Землян" Андреем Храмовым, в группе "Лицей", ряде других.