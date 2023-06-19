123-летняя девственница из Руанды мечтает встретить любовь

123-летняя девственница из Руанды Терезия Ньиракаджумба открыла свою душу и рассказала о своей долгой одинокой жизни в видео, опубликованном на канале Afrimax English в YouTube.

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В своей культуре ей не разрешали оставаться наедине с мужчинами, поэтому она решила жить одна, даже когда родители и семья просили ее выйти замуж.

Но несмотря на это, она мечтает встретить свою любовь и идеального мужчину.

Долгое одиночество взрастило в ней страх перед мужчинами, но теперь она избавилась от него и готова к новым знакомствам. Она обратилась к зрителям с просьбой помочь ей в поиске своей любви.