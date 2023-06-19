За что 70 лет назад в США казнили супругов Розенбергов

70 лет назад, 19 июня 1953 года, в США за шпионаж в пользу Советского Союза были казнены супруги Розенберг. Их обвиняли в воровстве секретов атомной бомбы, хотя доказательств практически не было. Это было самое суровое наказание за всю историю холодной войны. Сейчас эта история особенно интересна тем, что приговор был вынесен в условиях антирусской истерии, очень схожей с нынешней.

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В защиту Розенбергов выступили такие деятели как Альберт Эйнштейн, Томас Манн и даже папа Римский. Проходили массовые демонстрации с требованием отменить казнь, но ничто не помогло. Была запущена Холодная война и самая её истеричная для Америки часть известная сейчас как «маккартизм».

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Началось все с того, что ближе к осени 1949 года президенту США Гарри Трумэну доложили, что в небе над Россией обнаружены остатки изотопов. Это означало, что Советский Союз обзавелся собственной атомной бомбой и провёл её испытание. Это действительно случилось 29 августа того года.Сказать, что президент был в шоке – значит совсем ничего не сказать. На ядерную бомбу делалась вся его ставка, достаточно вспомнить с какой радостью он воспринял ее появление. И не удержался, чтобы не продемонстрировать всему миру на уже проигравших войну и готовившихся к капитуляции японцах.Трумэн тогда радостно всем говорил, что у него теперь есть «атомная дубинка» против Сталина. Его заверили, что в ближайшие годы у России нет никаких шансов создать свое ядерное оружие. Американские генералы начали готовить различные планы войны с СССР с применением ядерного оружия. И тут такое!Решили, что не обошлось без предательства. Все спецслужбы бросились искать, кто мог слить секрет атомной бомбы. А когда ищут по приказу первого лица, то обязательно чего-нибудь да найдут.

Весной 1950 года спецслужбам попался некий Гарри Голд. Он действительно когда-то был связником внешней советской разведки, но на момент ареста с ним уже никто не сотрудничал. Так что на чем «попался» непонятно, возможно начали вытаскивать всех, кто попадал в поле зрение ранее.

Но Голд очень быстро сдал некоего Дэвида Грингласса, с которым некогда работал. А тот продолжал оставаться действующим агентом, работал механиком в атомном центре. Грингласс долгое время упирался, но, когда арестовали его жену, а детей пообещали отдать в приют – сломался. И рассказал, что его завербовала родная сестра Этель Розенберг.

Большего подарка для ФБР в тот момент и ненужно было. Этель и ее супруг Юлиус Розенберги были активными членами Коммунистической партии США! Да еще и работали в атомном центре. С этого момента на все остальные обстоятельства уже не обращали внимания.Первым арестовали Юлиуса, а следом и его жену Этель. На допросах они категорически отрицали свою причастность к передаче атомных секретов. Но будучи идейными коммунистами не отрицали своего участия в деятельности компартии.

Юлиус Розенберг был инженером-радиоэлектронщиком и по роду конкретной работы действительно не мог иметь никаких данных по ядерной физике. Тем более не могла их знать Этель, поскольку вообще не являлась ученым. Тогда ее обвинили в том, что она перепечатывала на машинке секретные материалы, знала о шпионской деятельности мужа и не донесла.Никаких иных доказательств, кроме показаний Грингласса и Голда у ФБР не было. Но в атмосфере антироссийской кампании и не искали особо. К тому же надо было показать начальству, что агенты передавшие атомные секреты найдены. Следователей совершенно не смутило, что за обвинение в краже атомных секретов полагается не просто длительное тюремное заключение, а смертная казнь.Начался суд, который продлился относительно недолго – слушать было особо нечего. Но присяжные и судья Ирвинг Кауфман пришли к выводу, что супруги Розенберг виновны и в апреле 1951 года приговорил их к смертной казни. Похоже они не смогли остаться беспристрастными, судья так и заявил: «…вы вручили атомную бомбу русским». Розенберги вину отрицали и не признали.Такое отношение к доказательствам не могло не вызвать возмущения общественности, даже в условиях «охоты на ведьм». В защиту Розенбергов проходили демонстрации, в их пользу выступили Томас Манн, пара римский Пий XII и Альберт Эйнштейн – уж он-то как великий физик понимал какой информацией мог обладать Розенберг, а какой нет.Похоже, приговор смущал и президента Трумэна. Во всяком случае, он отказался его утверждать, правда в качестве причины назвал свой скорый уход с должности. Хотя оставалось еще почти два года. И свалил все на преемника.Им стал Дуайт Эйзенхауэр, герой Второй мировой войны — въехав в Белый Дом в 1953 году новый президент немедленно подписал приговор Розенбергам. По его словам, он это сделал потому, что их информация могла бы, в случае войны, привести к миллионам жертв среди американцев.

19 июня 1953 года приговор был приведен в исполнение. Этель и Юлиус Розенберги были казнены на электрическом стуле. В последние сутки им оставили в камере прямой телефон с министерством юстиции на случай, если захотят покаяться и выдать сообщников. Тогда им пообещали сохранить жизнь. Супруги им не воспользовались, а перед смертью лишь поцеловали друг друга.