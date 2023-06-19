Как на самом деле выглядел Чингизхан

Чингизхан, основатель и первый великий хан Монгольской империи, остается одной из самых загадочных и величественных личностей в истории человечества. Он объединил множество монгольских племен и создал самую большую империю в истории по территории, завоевав часть Европы, Азии и Ближнего Востока. Однако, несмотря на его влияние и мощь, до сих пор существует мало достоверных источников о его внешности.

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Один из наиболее авторитетных источников информации о Чингизхане - «Секретная история монголов», написанная в начале XIV века. Однако, в ней нет подробного описания его внешности, что вызывает много споров и дискуссий среди историков. Некоторые исследователи, такие как Рашид ад-Дин, персидский историк XIII века, утверждают, что Чингизхан имел красные волосы и зеленые глаза, что является редким сочетанием среди монголов. Однако, другие историки, такие как Чжу Цзюань, китайский хронист, описывают его как человека с черными волосами и глазами, типичными для монголов.

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Современные ученые также пытаются восстановить образ Чингизхана с помощью археологии и генетики. В 2004 году команда ученых из России, Монголии и США провела раскопки на месте, предположительно являющемся могилой Чингизхана, в надежде найти его останки и провести генетические исследования. Однако, местонахождение его могилы до сих пор остается неизвестным, и никаких прямых свидетельств о его внешности не было найдено.

Тем не менее, генетические исследования могут дать намеки на внешность Чингизхана. В 2003 году группа ученых из Оксфордского университета обнаружила, что около 8% мужчин, проживающих на территории бывшей Монгольской империи, имеют общего предка, жившего примерно в то же время, что и Чингизхан. Это может указывать на то, что гены Чингизхана были переданы большому числу людей, и его потомки могут иметь сходные черты.