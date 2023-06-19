Какие фамилии носят потомки русских князей

В истории России княжеские роды играли важную роль, и их потомки продолжают жить среди нас.

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Одним из самых известных княжеских родов является Рюриковичи, потомки легендарного варяга Рюрика, приглашенного на Русь. Рюриковичи правили на Руси до XVII века. Последним русским царём из Рюриковичей был Василий Шуйский. Согласно исследованиям, проведенным Институтом русской генеалогии, потомки Рюриковичей носят фамилии Гагарины, Долгоруковы, Вяземские, Шереметевы, Лобановы-Ростовские и многие другие.

Другой крупный княжеский род - Гедиминовичи, происходящие от великого князя литовского Гедимина. Этот род правил Великим княжеством Литовским, а также имел влияние на Руси. Потомки Гедиминовичей носят фамилии Волконские, Голицыны, Курбатовы, Мещерские, Трубецкие и другие.

Княжеский род Чернышевых также имеет древние корни. Они происходят от князей Черниговских, которые были одними из самых могущественных князей на Руси. Потомки Чернышевых носят фамилии Чернышевы, Репнины, Львовы, Щербатовы и другие.

Среди других княжеских родов, чьи потомки сохранили свои фамилии, можно назвать Голицыных, Давыдовых, Драгомировых, Курбских, Мстиславских, Оболенских, Одоевских, Пожарских, Ромодановских, Святополк-Мирских, Трубецких, Хилковых, Чаадаевых, Шаховских и многих других.