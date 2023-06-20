Как синдром самозванца едва не разрушил жизнь Маргарет Кин

Вы страдали от синдрома самозванца? Считали, что недостойны чего-то?

© Кадр из фильма "Большие глаза"

Такие мысли могут привести к настоящей трагедии: Маргарет Кин, у которой похитили талант и известность, знает об этом не понаслышке.

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Талант или уверенность

Говорят, успех в равной степени формируется талантом, упорством, трудолюбием и, конечно, верой в себя. Без последнего невозможно решиться показать свои способности миру. Иногда в этом помогают близкие, но что, если тот, кому вы доверяете, решит воспользоваться талантом? История Маргарет Кин — отличная демонстрация того, куда может завести низкая самооценка.

О том, что девочка растет одаренной художницей, родители Маргарет знали с детства. У нее была страсть к живописи, страсть к искусству и… ужасающая неуверенность в собственных силах. Маргарет невозможно было убедить в том, что она достойна лучшего.

Продавать картины в галереях? Пытаться добиться известности? Все это пугало девушку до панических атак.

Она перебивалась участием в небольших выставках, где ее работы оценивали в пару сотен долларов.

На таком мероприятии Маргарет встретила Уолтера Кина. Его история словно была кривым зеркалом ее собственной: мужчина мнил себя гением, но писать совершенно не умел, зато обожал бизнес, продажи, популярность и деньги. Они разговорились и поняли, что вместе смогут добиться гораздо большего.

Ее талант и его уверенность должны были стать фундаментом успеха.

Маргарет и Уолтер поженились, он искал картины для продажи, она писала свои. В основном, портреты детей с непропорционально большими, грустными глазами. Супруг предложил художнице продать их в клубе.

Расчет был прост: молодежь, обожавшая культуру хиппи, прославлявшая мир, любовь, беззащитность, обязательно полюбит нарисованных детей Маргарет, трогательных и печальных.

Жизнь в золотой клетке

Идея сработала. В клубе покупали несколько картин каждый вечер: кто-то платил за них несколько сотен долларов, другие оценивали работы в тысячу и больше. Уолтер был в восторге! Он понял, что нашел золотую жилу. Правда, славой придется делиться со скромной Маргарет.

Бизнесмен понимал, что может получить все: славу, деньги, уважение сообщества. Уолтер представлял, как заговорят те, кто назвал его бездарным художником. Он уговорил Маргарет исправить авторство на картинах, ведь художник, общающийся с покупателями и поклонниками, выглядит убедительнее, чем бизнесмен, пытающийся торговать чужими работами.

Уолтер был убедителен, и Маргарет согласилась. Теперь она рисовала картины и подписывала их инициалами мужа. А «Большие глаза» становились все популярнее: за новыми картинами выстраивались очереди, книжные магазины и журналы платили Уолтеру гонорары за возможность использовать изображения.

Серия становилась культурным феноменом. Уолтер и Маргарет переехали в большой дом, отправили дочь в частную школу. Мужчина вел по-настоящему роскошный образ жизни: он каждый день посещал вечеринки, завел нескольких любовниц, катался на дорогих авто и не пропускал ни одно светское мероприятие.

Почему-то ни у кого не возникало вопроса: когда Уолтер успевает работать и писать картину за картиной? Никто не догадывался, что он попросил Маргарет работать 16 часов в сутки и лишь посмеивался, когда художница показывала потрескавшиеся от краски и растворителя рук.

Маргарет сетовала на усталость и аллергию, но ее супругу было все равно, он думал лишь о богатстве и успехе.

С меня достаточно!

Однажды муж пришел к художнице с главным запросом: она должна была написать особенную картину, возможно, работу всей жизни. Это полотно предназначалось для здания ООН и отражало взгляд детей в будущее.

Маргарет работала днями напролет: черно-белая, мрачная картина с сотней отчаявшихся малышей с большими глазами отражала ее боль, потерянность. Как и художница, они понимали: счастливого будущего нет.

Критики приняли картину неодобрительно. Они посчитали ее конъюнктурной, вызывающей. Уолтер пришел в бешенство: он кричал жене, что ее талант исчез, что она предала его веру. Маргарет слушала и рыдала. Так и было: она предала, но не супруга, похитившего ее талант, а саму себя.

Наконец, Маргарет Кин обрела голос. Она потребовала развода, но долгие годы в зависимости не прошли даром: автор была готова согласиться на любые условия мужа. А Уолтер потребовал, чтобы Кин продолжала рисовать для него.

Маргарет согласилась, но решила отправиться в отпуск на Гавайи. Именно там художница встретила мужчину, который помог ей справиться с неуверенностью. Рассказав ему свою историю, Кин впервые нашла настоящую поддержку. Новый избранник поверил в нее, в то, что все можно исправить, вернуть свое имя, свои работы, свой талант.

С чистого листа

Маргарет подала в суд, заявив, что серия «Большие глаза» написана ее рукой. Уолтер был в бешенстве. Супруги давали бесконечные интервью, посещали шоу, отстаивали свою версию событий.

Бизнесмен уверял, что экс-супруга просто зла на него, ведь ничего не смогла достичь в жизни самостоятельно. Маргарет же настаивала на необходимости вернуть ей авторство: деньги женщину не интересовали.

В суде спор длился несколько дней подряд, пока судья не предложил каждому из супругов нарисовать ребенка с большими глазами в том самом знаменитом стиле. И Уолтер отказался… Он сослался на больную руку. Маргарет спокойно вооружилась красками, чтобы через час продемонстрировать новую картину серии.

Суд был выигран. А вместе с ним к художнице вернулось авторство всех ее работ. Она переехала на Гавайи и продолжила писать для души: теперь дети на полотнах улыбались и немного кокетничали. А картины кисти Маргарет Кин поселились в домах знаменитостей: одну из серий выкупил Тим Бертон.