Тракторист, дамский угодник, миллиардер: как живет прототип мистера Бига

История Кэндесс Бушнелл и Рона Галотти не менее захватывающая, чем сюжет сериала.

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Невероятная страсть, любовь, романтика, слезы и трагические расставания — в сериале «Секс в большом городе» мистер Биг, он же Джон Престон, провел Керри Брэдшоу через настоящие эмоциональные качели. Кто-то считал его идеалом, другие — токсичным абъюзером. Но даже не все верные поклонники шоу знали, что у этого мужчины есть реальный прототип, столь же яркий и обаятельный. Именно история отношений с ним заставила Кэндес Бушнелл написать легендарную книгу.

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От бедняка до звезды светской хроники

Рон Галотти родился в совсем не богатой семье, с ранних лет он привык работать, а в 18 был призван в армию. Проходя обучение в военной академии, парень понял, как можно неплохо заработать. Он давал деньги под большой процент, а на вырученные деньги открыл… бордель.

Вскоре Рон заработал первый миллион долларов и стал вести образ настоящей звезды: он летал на частных джетах, обожал вечеринки, дружил с Дональдом Трампом, Анной Винтур и супермоделями. Галотти обожал тратить деньги на женщин и получил прозвище «Мармелад для красавиц».

А вскоре Рону предложили возглавить издательство, выпускавшее культовые американские глянцевые журналы. Теперь он был большим игроком на рынке глянца, обаятельным, богатым, романтичным. Не влюбиться в такого мужчину Кэндес Бушнелл не могла: встретив его на вечеринке, она потеряла голову.

«Я назвала его мистер Биг, потому что он был словно большой человек в университетском городке. Он из тех парней с харизмой, на которых все обращают внимание, едва они заходят в комнату».

Эмоциональные качели

Кэндес и Рон танцевали на крышах, появлялись в выпусках светской хроники, делали друг другу романтические сюрпризы, целовались на улицах Нью-Йорка. Их роман казался идеальным, но даже близко не был таким.

Колумнистка ревновала мужчину к каждой встречной барышне, а он кричал, что не может жить под таким давлением и жаждет свободы. Бушнелл ждала предложения руки и сердца, а Рон не был готов к браку. Страстная привязанность выматывала обоих.

Однажды Галотти решил отправиться на горнолыжный курорт, где встретил Лизу — девушку на 15 лет моложе, юную и милую. Помните, Наташу из «Секса в большом городе»? Именно Лиза стала ее прототипом. Тот, кто несколько лет не был готов подарить кольцо, неожиданно решил жениться на едва знакомой женщине! Кэндесс была в ярости.

«Ты же говорил, что никогда не женишься! Ты привязал меня на два года, а сам обручился с девушкой после пяти месяцев знакомства!» — кричала Керри в ресторане, узнав, что Биг помолвлен.

Это была боль и ненависть самой Кэндесс, потерявшей веру в любовь. Она выплеснула эмоции в книге и специально не дала главному герою имени, чтобы показать свое отношение к этой истории.

Тракторист

А Рон обрел то, о чем никогда не мечтал. Неожиданно он понял, что устал от вечеринок, вместе с женой Галотти переехал в Вермонт, построил дом. Супруги удочерили малышку Эбигейл.

Мужчина занимается фермерством, ненавидит публичность и считает себя отличным семьянином.

Кэндесс позже в интервью говорила о том, что встретила Галотти не в то время. Эту мысль она тоже перенесла в книгу.