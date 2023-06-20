«Настоящий» профессор Преображенский: чем русский хирург шокировал мир

Эксперименты по омоложению хирурга Сергея Воронова в 1920-х взбудоражили весь мир. Предположительно, именно его Михаил Булгаков сделал прототипом профессора Преображенского в «Собачьем сердце». Сам же доктор мечтал подарить человечеству бессмертие.

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В возрасте 18 лет Самуил Абрамович Воронов (именно такое имя он получил при рождении) уехал во Францию, чтобы постигать азы медицинских наук. Воронову повезло – его наставником стал Алексис Каррель, практикующий хирург и будущий обладатель Нобелевской премии за методику сшивания кровеносных сосудов. Именно на его лекциях и семинарах молодой Сергей Воронов изучил основы трансплантации органов, которые в дальнейшем помогали реализовывать собственные научные эксперименты.

Египетские евнухи

После окончания Сорбонской Высшей медицинской школы молодой врач поступил на службу к египетскому султану. Усилиями Воронова в Египте была открыта инфекционная клиника и школа медсестер. Прогрессивный хирург понимал всю важность просвещения, поэтому основал Египетский меджурнал, где печатались актуальные статьи мировых светил науки.

Именно во дворце султана Воронов смог изучить особенности физиологии и поведения евнухов. После кастрации в раннем детстве мужчины вырастали болезненными и заторможенными, страдали от излишнего веса и ранних признаков увядания. Хирург предположил, что организм мог быстрее изнашиваться из-за нарушения функций половых желез. Поиску доказательств этой теории он посвятит всю жизнь.

От баранов до миллионеров

Первыми подопытными Воронова стали парнокопытные: старые животные с пересаженными от молодых доноров половыми железами преображались, вновь обретая интерес к спариванию. Первую операцию с участием человека хирург провёл в 1920 году – пациент получил «обновленную» щитовидку.

Затем врач приступил к экспериментам по пересадке половых желез. Поскольку доноров, желавших пожертвовать для науки «материал», не нашлось, «добровольцами» Воронова стали обезьяны. Учёный утверждал, что донорский материал приматов обладает лучшими качествами, чем человеческий, ведь он не испорчен «алкоголизмом, подагрой и сифилисом». На посту руководителя экспериментальной лаборатории Коллеж де Франс Воронов провёл колоссальное количество операций во Франции и Алжире. Его последователями стали более четырех десятков хирургов по всему миру. К Воронову выстраивались очереди из состоятельных и известных людей, которые мечтали в свои 60 чувствовать себя на 35.

Дурная слава замка Гримальди

В 1925 году Воронов приобрел на итальянском побережье Замок Гримальди и расставил в саду клетки с обезьянами – главными поставщиками эликсира вечной молодости.

Поговаривали, что в своём замке «сумасшедший доктор» вживляет обезьянам женские яйцеклетки и оплодотворяет их сперматозоидами человека. Подтвердить или опровергнуть многие опыты сегодня невозможно: во время Второй мировой архивные документы и лабораторное оборудование было изъято нацистами, и их след затерялся.

От любви до ненависти

Казалось, Воронов настолько увлекся разгадкой секрета вечной молодости, что не замечал очевидное: операции не восстанавливали изношенный организм в такой степени, чтобы человек мог дожить до 140 лет.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения коллег и простых обывателей, стала смерть одного из британских пациентов, случай «омоложения» которого Воронов считал показательным. Заговорили о том, что «успех» объясняется исключительно эффектом плацебо. Публика, которая ещё вчера рукоплескала хирургу и щедро выворачивала кошельки, пытаясь попасть на приём к гению, теперь брызгала ядовитой слюной, называя своего кумира шарлатаном. Спустя десятилетия Воронова обвинят в том, что именно он заразил человечество СПИДом, занеся вирус пациентам от обезьян.

Загадочная смерть Удача отвернулась от доктора. Но он нашёл новый способ радоваться жизни: женщины, кругосветные круизы, вино. Примечательно, что такой образ жизни Воронов продолжал вести и будучи 85-летним стариком. Причина его смерти до сих пор неизвестна: пневмония или закупорка сердечного клапана тромбом. Ходили слухи, что Воронова доконал сифилис, которым тот заразился во время одного из своих экспериментов. Долгое время считалось, что прах учёного покоится на Русском кладбище в Ницце, но современные биографы Воронова так и не смогли обнаружить могилы.