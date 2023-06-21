Зачем богатейшие люди рискуют жизнью ради опасных увлечений

18 июня была потеряна связь с батискафом Titan, на котором к месту крушения знаменитого «Титаника» отправились пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Это была не первая опасная экспедиция, в которой он участвовал.

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Богатейшие люди мира часто не прочь пощекотать себе нервы: они наперегонки летают в космос, погружаются на дно океана и позволяют себе другие дорогостоящие, но оттого не менее безрассудные выходки.

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«Лента.ру» выбрала самые рискованные поступки, которые совершали миллиардеры, и посчитала, во сколько они им обошлись.

Искатель приключений

Одним из пассажиров батискафа, пропавшего во время глубоководной экскурсии к затонувшему «Титанику» 18 июня, был британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

Хардинг — не первый богач, чью жизнь может унести «Титаник». В 1912 году, когда лайнер затонул, вместе с ним воды Атлантики забрали и американского миллионера Джона Джекоба Астора IV. Астор считался эксцентриком и в 1894 году написал роман «Путешествия в другие миры», в котором описаны экспедиции к Сатурну и Юпитеру в 2000 году.

По необычному совпадению, Хардинг в некотором роде воплотил фантазии Астора. В прессе его называют «серийным исследователем». Будучи владельцем прибыльной компании Action Aviation, которая занимается обеспечением и обслуживанием частных авиаджетов, Хардинг тратил львиную долю своего состояния на авантюры, рекорды и опасные путешествия.

Хардинг сам пилотировал самолеты, прыгал с парашютом, погружался на глубину и вместе с основателем Amazon Джеффом Безосом участвовал в суборбитальном полете на корабле Blue Origin.

Ему принадлежали три мировых рекорда. Первый он поставил, когда в составе группы пилотов из Катара быстрее всех облетел землю на частном джете, миновав два полюса и потратив на полет 46 часов, 40 минут и 22 секунды. Он также покрыл максимальную дистанцию по океанскому дну (4,6 километра) в самой глубокой точке Марианской впадины, проведя в батискафе на глубине 10 километров 4 часа и 15 минут. До него это не удавалось никому.

При этом в случае Хардинга богатство не означает поисков роскоши и удовольствий. В Марианской впадине он вместе со вторым пилотом принимал активное участие в управлении всеми системами батискафа. Кроме того, участникам погружения пришлось серьезно ограничить себя в еде и питье.

Нам нужно было целенаправленно добиться частичного обезвоживания организма, чтобы не пришлось использовать туалет в течение 12-13 часов, которые длилось погружение. Я почти полностью исключил еду и питье за 12 часов до начала миссии, что, конечно, было несколько драматично в отдельные моменты, — Хэмиш Хардинг.

Туристический батискаф «Титан», на котором Хардинг и его спутники погружались к обломкам «Титаника», тоже не отличается комфортабельностью. Салон аппарата напоминает минивэн и вмещает только пять человек, а туалетом на самый крайний случай им служит пластиковая бутылка.

Миллионер, закаленный более опасными приключениями, отнесся к погружению к обломкам легендарного лайнера без опасений. Накануне Хардинг написал своему другу, бывшему астронавту Терри Виртсу всего одно жизнерадостное сообщение: «Эй, мы отправляемся завтра, все выглядит хорошо, погода была плохой, так что они ждут нашего прибытия».

Желтая подводная лодка

Пол Аллен основал компанию Microsoft вместе с Биллом Гейтсом, однако его имя редко вспоминают в связи с компьютерами и цифровыми технологиями. Зато он известен как сверхбогатый искатель приключений, который спускался на морское дно на личной подводной лодке и строил огромный самолет для полетов в космос.

Погоня за приключениями началась в 1983 году, когда у Аллена нашли рак. Из-за болезни и конфликта с Гейтсом он уволился с поста исполнительного вице-президента и больше не возвращался к управлению компанией. При этом Аллен остался крупным акционером Microsoft, что позволяло ему без особых усилий зарабатывать миллиарды долларов и преумножать их, вкладывая в недвижимость и другие активы. Forbes оценивал состояние Аллена в 20,3 миллиарда долларов.

Победив болезнь, он занялся тем, что приносило ему радость: играл на гитаре, покупал яхты и баскетбольные клубы, устраивал вечеринки со звездами и пробовал силы в продюсировании кино. На свои увлечения Аллен не жалел средств. Однажды он пожертвовал более 250 миллионов долларов на открытие музея гитариста Джимми Хендрикса — и для него это было не самой крупной суммой.

Истинной страстью миллиардера, помимо музыки, было море. Он покупал огромные яхты и тратил на них миллионы. «Они слишком большие, и их слишком много», — описывал свою флотилию Аллен. Самой большой яхтой в его коллекции было 126-метровое исследовательское судно Octopus с двумя вертолетами и желтой подводной лодкой, скрытой в трюме. Аллен вложил в ее строительство 200 миллионов долларов, и еще 20 миллионов долларов выкладывал каждый год на ее обслуживание.

200 миллионов долларов потратил Пол Аллен на строительство судна Octopus

Во время кинофестиваля в Каннах на Octopus устраивали звездные вечеринки. Именно с этого судна начинал свое знаменитое погружение на дно Марианской впадины кинорежиссер Джеймс Кэмерон. Кроме того, Octopus был оборудован техникой для спасательных и поисковых миссий.

Самая известная экспедиция Аллена — поиски американского крейсера «Индианаполис», затонувшего в 1945 году. Успевшие спастись после взрыва члены экипажа и пехотинцы в течение пяти дней ожидали помощи, страдая от голода, ран и нападений круживших поблизости акул. Из 1196 находившихся на борту спаслись только 316 человек.

Однако тайны морского дна — не единственная страсть Пола Аллена. Его манил и космос. В 2011 году миллиардер объявил о создании компании Stratolaunch Systems для старта космических миссий. Планировалось, что ракету на орбиту будет доставлять высокоскоростной самолет-носитель с двумя фюзеляжами и шестью реактивными двигателями.

Вероятно, идею Аллен и его команда позаимствовали у другого знаменитого миллиардера и любителя приключений — Говарда Хьюза. В 1938 году он вложил 125 миллионов долларов в реконструкцию самолета, а затем сумел подняться на нем на высоту более 6 тысяч метров и развил скорость 611 километров в час.

Хьюза и Аллена объединяет не только любовь аэрокосмическим экспериментам. К концу жизни оба превратились в затворников и серьезно болели. В 2009 году к основателю Microsoft вернулось онкологическое заболевание — неходжкинская лимфома. Спастись от нее ему не удалось.

Личный истребитель МиГ

Основатель IT-компании Oracle Ларри Эллисон входит в пятерку самых богатых людей планеты. Миллиардер, чье состояние составляет более 152 миллиардов долларов, является владельцем нескольких яхт и острова в Гавайском архипелаге. Кроме того, у него есть несколько самолетов, которые он сам пилотирует.

78-летний предприниматель питает слабость к военной авиации. Его любимцем был самолет SIAI-Marchetti S.211, когда-то стоявший на вооружении итальянской армии. Кроме того, у Эллисона имелся списанный советский истребитель МиГ-29.

500 млн долларов потратил Ларри Эллисон на парусный спорт

Отношение к яхтам у миллиардера тоже не совсем такое, как у других представителей списка Forbes. В отличие от основателя Amazon Джеффа Безоса, Элиссон использует их не для праздного времяпрепровождения или по крайней мере не только для него, а для участия в соревнованиях.

Элиссон спонсирует команду парусного спорта BMW Oracle Racing, которая дважды становилась лидером кубка Америки. В общей сложности миллиардер потратил на увлечение парусным спортом около полумиллиарда долларов.

Трансатлантический воздушный шар

Космическая гонка миллиардеров стартовала в первые годы XXI века. До того всеми полетами за пределы земной атмосферы заведовали исключительно государственные космические агентства. Однако около 20 лет назад нашлись наконец частники, которые решили, что им по зубам звездные дали. Они начали вкладывать в свои мечты, казавшиеся поначалу обычными авантюрами богатеев, крупные средства.

Одним из них был британский магнат Ричард Брэнсон. Он родился в 1950 году в семье потомственных лондонских адвокатов. Когда Ричард был подростком, над миром гремел рок-н-ролл, и он не мог не увлечься самой модной музыкой на планете. В 16 лет он стал издавать журнал Student, для которого писали Джон Леннон и Мик Джаггер, а в 1972-м основал звукозаписывающую компанию Virgin Records.

Это была его первая настоящая авантюра. Название Virgin (в переводе с английского «девственник») Брэнсон, по его собственному признанию, взял потому, что никогда раньше не руководил крупной фирмой. Успех не заставил себя долго ждать и был грандиозным. Первый же релиз Virgin Records — альбом Майка Олдфилда Tubular Bells — приобрел культовый статус: компании удалось продать не менее 15 миллионов копий.

Со временем Брэнсон превратил свою Virgin в огромный конгломерат, состоящий из нескольких авиакомпаний, туроператоров, банков, супермаркетов и радиостанций. Все это сделало Ричарда одним из богатейших жителей Великобритании.

Брэнсона всегда тянуло на авантюры, а успехи в бизнесе позволили ему заниматься всем, чем захочется. Когда в кармане три миллиарда долларов, о деньгах можно больше не задумываться.

В 1986 году Брэнсон на яхте Virgin Atlantic Challenger II пересек Атлантический океан с рекордной скоростью, обойдя предшественника на два часа. Спустя год он преодолел то же расстояние на воздушном шаре, сделав это первым в мире. А в 2004-м Брэнсон обратил взгляд к звездам и основал космическую компанию Virgin Galactic. Несмотря на громкое название, в галактические дали Ричард пока не собирается, но обещает возить на орбиту Земли состоятельных туристов.

Солнечная система Джеффа Безоса

Американец Джефф Безос, вырастивший из скромного интернет-магазина транснациональную корпорацию Amazon, заинтересовался космосом на четыре года раньше британского конкурента. Если Брэнсон в своей космической программе преследует вполне достижимые, даже несколько приземленные цели, то разум Безоса пронзает пространство и время, выдавая картины, которым позавидует иной фантаст.

В Солнечной системе легко смогут жить триллион человек. Если бы у нас был этот триллион, у нас была бы тысяча Эйнштейнов, тысяча Моцартов, неограниченные ресурсы солнечной энергии и так далее. Я хочу, чтобы правнуки моих правнуков жили в таком мире, — Джефф Безос.

Миллиардер основал свою аэрокосмическую компанию Blue Origin еще в 2000 году. Правда, чем она занималась следующие шесть лет — почти неизвестно. В 2006-м состоялся первый запуск ракеты-прототипа Goddard, которая поднялась всего на 87 метров.

Это первое испытание могло бы показаться забавным, если бы в мае 2023 года NASA не заключила бы с Blue Origin контракт на 3,4 миллиарда долларов. Ожидалось, что детище Безоса займется производством двигателей для космической программы Artemis, которая должна вернуть американцев на Луну.

Кое в чем Брэнсон и Безос опередили их главного конкурента — Илона Маска: пока тот грезил колонизацией Марса, Брэнсон и Безос успели слетать в космос лично, причем сделали это почти одновременно.

11 июля 2021 года за пределы земной атмосферы, унося в своем чреве создателя, устремился корабль Брэнсона Virgin Galactic Unity 22. В суборбитальном полете приняли участие пилот Дэвид Маккей, второй пилот Майкл Масуччи и четверо пассажиров из числа сотрудников Virgin Galactic, включая Ричарда Брэнсона.

Спустя восемь дней, 20 июля 2021-го, стартовал корабль Blue Origin NS-16, на борту которого находился Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя авиатор Уолли Фанк и 20-летний голландец Оливье Деймен, который купил право полета на аукционе, став самым молодым человеком в космосе.

Более того, корабль Безоса, в отличие от челнока Брэнсона, пересек так называемую линию Кармана, которая находится на высоте 100 километров над Землей и считается последней границей космического пространства.

Некомпьютерные игры

Ричард Гэрриот родился в Великобритании и сколотил свое состояние на видеоиграх. Его самым весомым вкладом в этой области была Ultima Online — первая настоящая MMO в истории, опередившая World of Warcraft и Final Fantasy XIV.

Будущий миллионер родился в семье в семье ученого и астронавта Оуэна Гэрриота и художницы Хелен Уокер, а потому программирование не вытеснило в нем интерес к неизведанному. Гэрриот участвовал в двух антарктических экспедициях по поиску метеоритов, экспедиции по отслеживанию миграций горных горилл в Руанде, сплавлялся на каноэ по Амазонке. В 2001 году он принял участие в экспедиции в зону Бермудского треугольника и вместе со своей командой нашел затонувшее там в 1810 году судно.

Гэрриоту удалось побывать на орбите задолго до других богатеев. В 2008 году он стал одним из первых космических туристов, который посетил МКС. Как выяснилось впоследствии, за возможность слетать в космос на российском «Союзе» ему пришлось заплатить 30 миллионов долларов — сумму, которая на момент полета составляла большую часть его состояния.

30 млн долларов заплатил Ричард Гэрриот за полет на МКС

Для путешествия миллионеру пришлось выучить русский язык и совместно с экипажем пройти соответствующую медицинскую и спортивную подготовку в тренировочном центре для космонавтов в Севастополе. На борту МКС Гэрриот проводил научные эксперименты по заказу частных организаций и занимался съемками фильма «Апогей страха».

Кроме того, Гэрриот — держатель рекорда по самому глубоководному погружению. В 2021 году они с режиссером Джеймсом Кэмероном первыми опустились на дно Марианской впадины и установили там флаг. Как и Кэмерон, Гэрриот состоит в «Клубе исследователей» — организации, созданной в 1904 году в США и объединяющей ученых и авантюристов по всему миру.

Именно он организовал первую частную экспедицию к обломкам «Титаника» на российском подводном аппарате «Мир». Погружение к останкам легендарного лайнера позже совершил и Кэмерон, что вдохновило его на создание одноименного фильма. Кажется, корабль, потерпевший крушение больше ста лет назад, по-прежнему неодолимо манит авантюрных богачей.

После погружения на дно Атлантики Гэрриот писал, что именно это путешествие заставило его задуматься о ненадежности технологий.

Во время погружения к «Титанику» я по-настоящему ощутил, что опасность реальна. Мы оказались под кормой и смотрели на обломки, когда внезапно врезались верхушкой батискафа прямо в корабль. Вода стала мутной, мы потревожили руины лайнера, и нас вдруг прижало ко дну. И тогда мы узнали правду о мерах безопасности, потому что оказалось, что неважно, сколько балласта мы сбросим, нам никогда не удалось бы подняться на поверхность через обломки корабля. Мы не могли ни запустить воздушный буй, ни послать радиосигнал. Невозможно было связаться с внешним миром, и нас невозможно было найти под кормой. Так что да. Я подумал, что таким может быть мой конец, — Ричард Гэрриот.