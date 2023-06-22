«Соблазнила Эйнштейна»: судьба русской разведчицы Конёнковой

Маргарита Конёнкова была женой «русского Родена», любовью Альберта Эйнштейна и агентом влияния советской разведки. Некоторые моменты её биографии засекречены до сих пор.

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В 1998 году на аукционе Sotheby's были выставлены на продажу часы Альберта Эйнштейна, его рисунок, несколько уникальных фотографий и письма к жене советского скульптора Сергея Конёнкова, Маргарите. Казалось бы, ничего поразительного, но характер этих писем ясно давал понять – между американским физиком и Маргаритой Конёнковой было что-то большее, чем просто дружба. Эйнштейн называет её «любимейшей Маргаритой» и с тоской пишет о том, как нелегко ему без нее живется.

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Родилась Маргарита в 1895 году в Сарапуле. Её мать, Маргарита Васильевна Воронцова, занималась благотворительностью и возглавляла приют для маленьких сирот. Отец, присяжный поверенный Иван Тимофеевич Воронцов, писал в газеты статьи и работал в суде. Их трехэтажный особняк был одним из самых крупных домов в Сарапуле. Дядя Маргариты состоял в городской думе и был успешным адвокатом. В начале гражданской войны он одним из первых стал собирать помощь беженцам. И в этот период в особняке выделили место под пункт питания, амбулаторию и лазарет.

Надолго в Сарапуле Маргарита не задержалась. Окончив женскую гимназию, она поехала покорять Москву, где поступила учиться на юридические курсы мадам Полторацкой.

В Москве Маргарита Воронцова проживала на Поварской улице в семье доктора Ивана Бунина. Часто она бывала у Шаляпиных, дружила с дочерью певца, Ириной, а сын Федора Ивановича, Борис, был ее возлюбленным. Дело шло к свадьбе, когда Маргариту застали флиртующей с самим хозяином дома. Скандал закончился тем, что у нее появился очередной жених — скульптор Бромирский. Он-то и привел молодую курсистку к Сергею Конёнкову.

Маргарита очаровала Конёнкова ещё по фотографии, которую ему показывал Бромирский. Позже Сергей Тимофеевич писал: «Девушка на фотографии была так прекрасна, что показалась мне творением какого-то неведомого художника. Особенно прекрасен был поворот головы. И руки — необыкновенно красивые руки, с тонкими изящными пальцами были у девушки на фотокарточке. Таких рук я не видел никогда!».

Дом Конёнкова был в те годы центром богемной московской жизни. Здесь любили бывать и Шаляпин, и Мейерхольд, и Рябушинский, и Айседора Дункан. Сергей Есенин вообще считал мастерскую Конёнкова на Пресне своим вторым домом.

Желая поразить молоденькую провинциальную курсистку широтой размаха, Конёнков с компанией помчали к цыганам. Маргарита, отказавшись от вин и шампанского, попросила… стаканчик молока. Тогда Конёнков окончательно влюбился. Он попросил её руки, но получил отказ из-за «большой разницы в возрасте».

Почти семь лет длился «период испытания чувств». Наконец, в 1922 году, Маргарита Воронцова ответила Сергею Конёнкову согласием.

Крёстная дочь скульптора, Наталья Кончаловская, (мать Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского) писала: «И вот был выточен из дерева первый портрет Маргариты Ивановны, и с ним вошла в жизнь Сергея Тимофеевича любовь и прогнала его одиночество.<...> Пришла забота женских рук, прелестных ручек Маргариты, пришло время заменить косоворотку свежими воротничками рубашки и галстуком, а высокие сапоги — элегантными ботинками».

В 1923 году Конёнковы отправились в Нью-Йорк для участия в выставке русского и советского искусства. Официально — на несколько месяцев, но сложилось иначе: на родину они вернулись только через двадцать два года.

Маргарита Конёнкова в США стала едва ли не известнее своего мужа, которого там называли «русским Роденом».

Во многом благодаря жене, Конёнкову удавалось получать заказы и содержать семью. Особый интерес к русской красавице проявляли, конечно, мужчины. Не последнюю роль в этом играли работы Коненкова. Например, «Струя воды», «Вакханка», а после — знаменитая «Бабочка» и многие другие, для которых Маргарита позировала обнаженной. Работы имели в США колоссальный успех.

В 1935 году Принстонский университет заказал Коненкову скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Тогда-то и состоялось историческое знакомство американского ученого и Маргариты.

О знакомстве с Эйнштейном Маргарита Коненкова писала: «Он был удивительно скромным человеком, не любил никаких официальных собраний. В шутку говорил, что известен своими пышными волосами. Когда Сергей Тимофеевич работал над портретом Эйнштейна, тот был очень оживлен, увлеченно рассказывать о своей теории относительности. Я очень внимательно слушала но, много понять не могла. Мое внимание поощряло его. Это как раз не удивительно».

На момент встречи Альберту Эйнштейну было 56, а Маргарите Конёнковой 39 лет. Чтобы иметь возможность проводить вместе летние отпуска и подолгу оставаться наедине, еще в 1939 году американский физик написал Сергею Конёнкову письмо, в котором поставил его в известность о якобы серьезном недуге Маргариты — к письму прилагалось заключение врача, приятеля Эйнштейна, с рекомендацией побольше проводить времени в «благодатном климате на Саранак-Лейк». Здесь Эйнштейн держал свою знаменитую яхту и арендовал коттедж под номером шесть.

Место, в которой они тайно встречались в Принстоне, именовалась в переписке Эйнштейна и Конёнковой «гнездышком». Соединив первые буквы своих имён, Альберт и Маргарита придумали для себя общее прозвище — Альмар.

«Я только что вымыл голову, но не очень преуспел в этом деле, — писал физик Конёнковой 27 ноября 1945 года. — У меня нет твоей сноровки и аккуратности. Всё вокруг напоминает мне о тебе — шаль Альмар, словари, чудесная свирель, которую мы одно время считали утерянной, — словом разные безделушки, наполняющие мой приют отшельника, наше опустевшее гнездышко».

Сегодня уже известно, что Маргарита Конёнкова была агентом влияния, работавшим на советскую разведку. В своей книге «Разведка и Кремль» Павел Судоплатов писал: «Жена известного скульптора Конёнкова, наш проверенный агент, действовавшая под руководством Лизы Зарубиной (жена Василия Зарубина, резидента НКВД в США – прим. авт.), сблизилась с крупнейшими физиками Оппенгеймером и Эйнштейном в Принстоне. Она сумела очаровать ближайшее окружение Оппенгеймера. После того, как Оппенгеймер прервал связи с американской компартией, Конёнкова под руководством Лизы Зарубиной и сотрудника нашей резидентуры в Нью-Йорке Пастельняка (Лука) постоянно влияла на Оппенгеймера и еще ранее уговорила его взять на работу специалистов, известных своими левыми убеждениями, на разработку которых уже были нацелены наши нелегалы и агентура...».

В обязанности Маргариты входило «оказание влияния» на ученых, занятых разработкой ядерного оружия в рамках проекта «Манхэттен». Она должна была свести Эйнштейна с заместителем советского консула в Нью-Йорке Павлом Михайловым, курировавшим научные связи.

Свою миссию Маргарита Конёнкова выполнила. Это можно понять по переписке с Эйнштейном (он упоминает в письме о встрече с консулом и о том, что выполнил некое «трудное задание», позволившее Маргарите вернуться домой) и по тому, с каким почетом Конёнковы были приняты в Москве.

Для возвращения на родину скульптору и его жене был зафрахтован отдельный теплоход, в Москве под мастерскую Сергею Конёнкову выделили помещение в самом центре Москвы на улице Горького (Тверская). Никто из «возвращенцев» до этого не был так обласкан вниманием власти.

На Конёнковых посыпались упреки в том, что они, переждав самые тяжелые для страны военные годы в США, незаслуженно получили от власти слишком много.Маргарита была вынуждена обратиться к Лаврентию Берия с просьбой оградить семью от необоснованных нападок, принимая во внимание «её заслуги и заслуги С. Т. Конёнкова перед Родиной».

К слову, о помощи Родине. В 1941 году Маргарита Конёнкова была одним из организаторов Общества помощи России — American Society for Russian Relief Inc., в которое вошли Сергей Рахманинов, Михаил Чехов, Яша Хейфец, Ефрем Цимбалист, князья Павел Чавчавадзе и Сергей Голенищев-Кутузов, а также многие другие именитые эмигранты.

Сама Конёнкова была секретарем этого общества. Её портреты стали появляться в американской прессе, она стала вхожа в самые высокие круги. В числе её близких знакомых оказалась и первая леди Америки — Элизабет Рузвельт.

Благодаря работе Конёнковой, для нужд воюющего СССР было собрано больше 500 млн долларов. Она лично организовывала сложнейшую работу по сбору средств, медикаментов, одежды, сырья.