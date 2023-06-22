Путешественник-одиночка идет на лодке к Колыме

Проект «Полярная Россия» продолжается не первый год. В каждом сезоне Атласов проходит часть пути. Задача – преодолеть маршрут от границы с Норвегией до Берингова пролива. Путешествие проходит налегке – все запасы Атласов несет самостоятельно.

Сейчас рязанец выходит на этап до поселка Черского на реке Колыме. Двигаться будет на лодке. Таким образом ему предстоит преодолеть около тысячи километров. Погода, по словам Атласова, дождливая, однако он надеется, что задачу удастся выполнить. В прошлом году он сошел с маршрута, серьезно простудившись.