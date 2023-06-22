People: Жаклин Кеннеди поссорилась с психологом из-за Мэрилин Монро

Бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди в 70-е годы, будучи замужем за миллиардером Аристотелем Онассисом, разгневалась на своего психотерапевта, узнав, что она ранее работала с актрисой Мэрилин Монро. Об этом говорится в новой биографической книге «Джеки: публичное, личное, тайное» американского журналиста Джея Рэнди Тараборелли, отрывок из которой оказался в распоряжении People.

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Как рассказывает Тараборелли, Жаклин Кеннеди Онассис обратилась к психотерапевту Марианн Крис в начале 70-х, когда в ее браке с Аристотелем Онассисом обнаружились проблемы. Об отношениях бывшей первой леди США с психологом рассказала журналисту ее секретарь Патрисия Этвуд, работавшая с ней с 1972 по 1974 год.

«Доктор Крис никогда не стала бы обсуждать госпожу Онассис, учитывая конфиденциальность между доктором и пациентом», — объяснила она.

Секретарь добавила, что о психотерапевтических сессиях Жаклин Кеннеди и терапевта узнала из заметок последней.

Так, она узнала, что Жаклин Кеннеди стало известно: ранее доктор Марианн Крис работала с Мэрилин Монро, которую подозревали в интимной связи с президентом Джоном Ф. Кеннеди.

«Когда Джеки предъявила ей претензии, Крис сказала, что не чувствовала себя обязанной информировать ее о бывших пациентах, равно как она никогда не стала бы говорить о том, что работает с Джеки. Марианн спросила: «Какое это имеет значение?», на что Джеки воскликнула: «А как это не имеет значения?», — написал Тараборелли.