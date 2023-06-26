КВН и сборник анекдотов: 5 самых интересных фактов о Зюганове

Геннадий Зюганов 26 июня отмечает свой 79-й день рождения. И хоть он является известной политической фигурой для всей России, многие не знают о нем ничего, кроме его общественных взглядов. "Рамблер" расскажет о самых интересных фактах из жизни политика.

Геннадий Андреевич Зюганов — российский политик, лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Он является депутатом Государственной Думы РФ и был кандидатом в президенты России на выборах 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов.

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Не политик, а потомственный учитель

Зюганов родился в семье сельских учителей, а сам окончил школу с серебряной медалью, после чего он устроился туда преподавателем и даже проработал в своей школе год.

Три года в Германии

Геннадий Зюганов и года служил в Восточной Германии во взводе радиационной и химической разведки.После окончания службы он снова устроился преподавателем в Орловский педагогический институт. Именно тогда молодой Зюганов увлекся партийной деятельностью и позже стал депутатом районного, городского и областного уровней.

КВН

Зюганов не только увлекался общественной деятельностью, но еще со студенчества славился хорошим чувством юмора, играл в КВН и даже был капитаном команды своего факультета.

Знакомство с женой

Зюганов познакомился с будущей супругой еще когда учился в школе. Надежда Амеличева была на два года его младше. Во время учебы конечно, никаких отношений не было. Но так как после окончания школы Зюганов вернулся туда уже в качестве преподавателя, он снова встретил Надежду. Тогда она уже была повзрослевшей. Геннадий преподавал Надежде в течение года, а затем они вместе поступили в педагогический институт. Позже Надежда работала инженером на Втором московском часовом заводе «Слава».

Писатель и поэт

Не все знают, что Зюганов уже много лет занимается писательским трудом. Политик всю жизнь писал книги и неоднократно побеждал в литературных конкурсах. Он издал уже более 80 работ, среди которых книга «Святая Русь и Кощеево царство», где Зюганов пытался примирить коммунистическую идеологию и православную веру.