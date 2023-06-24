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Умер знаменитый французский музыкант Ален Рас

На 77-м году жизни в Лилле скончался прославленный французский пианист Ален Рас. Об этом сообщает портал ResMusica, не уточняя причин и обстоятельств.

Умер знаменитый французский музыкант Ален Рас
© Российская Газета

Рас - отец пианиста Тристана Раса и скрипача Флорестана Раса, видный интерпретатор фортепианных произведений французских классиков - Онеггера, Русселя, Флорана Шмитта, Массне, Пуленка. Постоянным партнером Раса был кларнетист Клод Фокомпре, с которым он записал множество пластинок.

Ален Рас родился в 1947 году в Рубе. В 1965-м поступил парижскую Национальную консерваторию музыки и танца. Обильно гастролировал. Выступал с Венским филармоническим оркестром.