Умер знаменитый французский музыкант Ален Рас
На 77-м году жизни в Лилле скончался прославленный французский пианист Ален Рас. Об этом сообщает портал ResMusica, не уточняя причин и обстоятельств.
Рас - отец пианиста Тристана Раса и скрипача Флорестана Раса, видный интерпретатор фортепианных произведений французских классиков - Онеггера, Русселя, Флорана Шмитта, Массне, Пуленка. Постоянным партнером Раса был кларнетист Клод Фокомпре, с которым он записал множество пластинок.
Ален Рас родился в 1947 году в Рубе. В 1965-м поступил парижскую Национальную консерваторию музыки и танца. Обильно гастролировал. Выступал с Венским филармоническим оркестром.