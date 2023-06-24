Умер один из самых радикальных европейских музыкантов

22 июня скончался Петер Брёцманн, немецкий саксофонист, кларнетист, художник, актер, композитор, человек с чудовищных объемов дискографией.

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По мнению экспертов, покойный был "самым радикальным представителем европейского фри-джаза". Обильно дифирамбированный экскурс по творчеству артиста, на скорую руку переоборудованный под некролог, опубликовал минувшим вечером TAZ.de. Брёцманн умер в своем доме в Вуппертале на 83-м году жизни.

Петер Брёцманн родился в 1941 году в Ремштайде. Учился живописи, был участником небезызвестного движения Fluxus. Джазом "заболел", увидев выступление американского саксофониста и кларнетиста Сидни Беше.

На названных выше инструментах Петер научился играть сам, освоив и тарогато - изначально венгерский духовой инструмент. Впрочем, современные тарогато с предком имеют уже мало общего.

Первую запись сделал в 1967-м, после свирепо бросившись во все тяжкие, регулярно потрясая интересующуюся общественность. Например, в 80-х Петер проникся нойзом и "тяжелым металом", работал с супергруппой Last Exit, Биллом Ласвеллом (тот тоже, как известно, в плане объемов невоздержан) и еще десятками важных граждан.