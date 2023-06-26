4 жены маршала Жукова: как сложилась их судьба

Имя Героя Советского Союза и министра обороны СССР, маршала Георгия Константиновича Жукова (1896-1974) знакомо каждому россиянину. Но что мы знаем о личной жизни знаменитого советского военачальника? Она была непростой и довольно запутанной...

© Русская семерка

Мария Волохова

Видео дня

В конце 1919 года красноармеец Жуков попал с ранением в саратовский лазарет, где трудилась медсестрой 22-летняя Маша Волохова. Между ними закрутился роман. Но вскоре влюбленным пришлось расстаться: Георгий должен был вернуться на фронт. Новая их встреча произошла только летом 1923 года. Жуков к тому времени командовал 39-м кавалерийским полком. Марию он нашел в Минске. Но к тому времени у него уже была жена – Александра Зуйкова. В конце 1929 года у Марии родилась от Георгия дочь Маргарита. Но к тому времени ей надоело делить гражданского мужа с другой женщиной, и она рассталась с ним, уехав в Минеральные Воды. Там Волохова вышла замуж за А.М. Янина. Только когда муж пропал без вести на фронте, Мария Николаевна открыла дочери, кто ее настоящий отец.

Александра Зуйкова

Со своей первой официальной женой Александрой Зуйковой Жуков встретился в конце 1920 года на станции Анна в Воронежской губернии, где он командовал эскадроном, боровшимся с бандами Антонова. Саше было 20 лет, она работала учительницей в деревенской школе. В 1922 году Жуков и Зуйкова зарегистрировали брак. Из-за постоянных переездов Александра потеряла первого ребенка – мальчика. Хотя врачи советовали ей больше не рожать, в 1928 году она родила дочь Эру, а в 1937-м – младшую, Эллу. Их брак продлился более 40 лет. В 1965 году Жуков официально оформил развод. Он обязался выплачивать Александре Диевне ежемесячно 200 рублей алиментов, но при этом потребовал, чтобы она вместе с детьми и внуками выехала из квартиры. Они поселились в Лесном городке, на даче, принадлежавшей второй жене Жукова Г.А. Семеновой. В 1967 году бывшая жена Георгия Константиновича скончалась от инсульта. Он даже не пришел на похороны.

Лидия Захарова

Осенью 1941 года, во время битвы под Москвой, маршал встретил свою очередную любовь. Лидия Захарова носила чин младшего лейтенанта, была военным фельдшером. Захарова стала его, как тогда говорили, «ППЖ» - походно-полевой женой. Они прошли вместе всю войну. Но и после войны их отношения не закончились. Когда Жукова назначили командующим Одесским военным округом, Лидия Владимировна поехала с ним. Она уходила из дома, только когда к Георгию Константиновичу приезжала из Москвы законная супруга - Александра Диевна. Лида не настаивала на том, чтобы оформить отношения. Она сделала от маршала два аборта. Когда у Жукова начался роман с Галиной Семеновой, Лидия без скандалов вернулась в Москву. Впоследствии, став министром обороны, маршал помог ей получить отдельную квартиру. Туда Захарова въехала вместе с мужем – Валентином Игнатюком. С ним она прожила почти 40 лет. В начале 90-х бывшая фронтовая возлюбленная Жукова погибла в автокатастрофе.

Галина Семенова