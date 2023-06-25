Виктор Цой не ожидал, что песня «Следи за собой» станет популярной

Песня группы «Кино» «Следи за собой» стала популярна среди поклонников к концу 80-х годов. Она попала в различные советские чарты, несмотря на то, что не входила в ни один альбом. Солист коллектива Виктор Цой был удивлен успеху композиции.

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По словам музыканта, он не ожидал, что песня станет безумно популярной среди поклонников группы. Артист признавался, что считает странным успех композиции «Следи за собой».

«Эта песня не входит в альбом. И я не понимаю, почему так. Думаю, что большую роль сыграл новый альбом «Группа крови». В противном случае все это непонятно», — цитирует его Sport24.ru.