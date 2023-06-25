Виктор Цой не ожидал, что песня «Следи за собой» станет популярной
Песня группы «Кино» «Следи за собой» стала популярна среди поклонников к концу 80-х годов. Она попала в различные советские чарты, несмотря на то, что не входила в ни один альбом. Солист коллектива Виктор Цой был удивлен успеху композиции.
По словам музыканта, он не ожидал, что песня станет безумно популярной среди поклонников группы. Артист признавался, что считает странным успех композиции «Следи за собой».
«Эта песня не входит в альбом. И я не понимаю, почему так. Думаю, что большую роль сыграл новый альбом «Группа крови». В противном случае все это непонятно», — цитирует его Sport24.ru.
«Кино» все же включили «Следи за собой» в «Черный альбом», вышедший после смерти Цоя. Композиция была последней в списке. Поэтому многие стали считать ее прощальной.