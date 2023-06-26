«Настоящая» Лолита: что на самом деле случилось с прототипом героини романа Набокова

Историки и литературоведы считают, что существуют по крайней мере 3 истории, которые могли стать основой романа Владимира Набокова «Лолита». Первая – это клинический случай влечения к несовершеннолетним, описанный в книге британского врача Хэвлока Эллиса, вторая – отношения между 35-летним Чарли Чаплиным и его будущей супругой 15-летней Литой Грей, и третья – похищение некой Флоренс Хорнер.

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Доказательства заимствования Впервые версию о том, что именно Флоренс Салли Хорнер является прототипом Набоковской Лолиты, предложил Александр Долинин, преподаватель университета в Висконсине. Несмотря на то, что сам Набоков заявлял, что не знал о существовании прототипов своих героев в реальной жизни, Долинин доказал обратное. По словам преподавателя, даже биограф писателя Брайн Бойд вспоминал о том, как Набоков регулярно занимался чтением криминальной хроники в газетах. В одной из таких заметок он и обнаружил информацию о Флоренс Хорнер. Федеральные издания об этом преступлении не сообщали, но зато в региональных СМИ источников вдохновения оказалось хоть отбавляй. Странно, что Владимир Набоков отрицал какие-либо заимствования сюжета из действительности, поскольку писатель сам упоминал о похищении Хорнер прямо на страницах своего же романа: «Сделал ли я с Долли то же самое, что Фрэнк Ласалль, 50-тилетний механик, сделал с 11-тилетней Салли Хорнер в 1948-ом?». Это слова главного героя «Лолиты» Гумберта.

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Флоренс Салли Хорнер родилась в 1937 году и проживала в городе Камдене, что находится в штате Нью-Джерси. В 1948 году Салли пыталась совершить небольшую кражу: незаметно вынести из магазина тетрадь. За этим занятием ее и застал некто Фрэнк Ласалль. Кстати, по мнению Долинина, Набокова, кроме прочего, привлекло в этой истории и удивительное сочетание имен насильника и его жертвы: Ласалль - Салли. Итак, 50-летний мужчина убедил девочку в том, что он является сотрудником правопорядка, и в том, что он согласен закрыть глаза на проступок Салли, если она выполнит кое-какие условия. На самом деле Фрэнк работал обычным автомехаником, и условия, которые он выдвинул, стали для девочки настоящим кошмаром.

К сожалению, мучения Салли Хорнер закончились нескоро. Насильник, побоявшись ответственности за содеянное, решил сбежать из города вместе со своей жертвой. Ласалль колесил вместе с Салли по штатам почти 2 года. Иногда в короткие периоды оседлости он даже позволял девочке посещать местные школы, представляясь при этом ее отцом. Однажды Салли поведала о своей тайне однокласснице, но вскоре похититель вновь сменил место жительство и поймать его тогда не удалось. Ласалля арестовали только 22 марта в 1950 года, после того, как Салли Хорнер удалось сбежать от насильника и позвонить домой.

Фрэнк Ласалль был осужден на 30 лет лишения свободы. А Салли Хорнер наконец эту свободу обрела. К сожалению, на воле она не прожила и 2-х лет. Девушка погибла в автокатастрофе недалеко от Вудбайна, в штате Нью-Йорк 18 августа 1952 года. Автомобиль, в котором ехала Салли, врезался в припаркованный возле дороги грузовик.