Заболевшая раком герцогиня Йоркская призвала проходить обследования

63-летняя Сара Фергюсон призналась, что откладывала плановые обследования, пока ее сестра Джейн Фергюсон не настояла на том, чтобы она пошла к врачу. Об этом пишет Daily Mail.

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В подкасте Tea Talks with the Duchess and Sarah Сара Фергюсон призвала всех проходить обследование на рак. «Жизненно важно, чтобы мы мотивировали всех на прохождение обследования не только рака груди, а всех видов обследования», — заявила она.

По словам герцогини Йоркской, ее отчим Гектор Баррантес умер от рака простаты в возрасте 50 лет в 1990 году, ее отец Рональд Фергюсон также скончался от рака и призывал людей пройти обследование.

Бывшая жена герцога Йоркского Сара Фергюсон перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли в груди.