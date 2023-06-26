Музыкальный критик объяснил мировой успех Элтона Джона

Он делал шоу из своего репертуара, о котором многие музыканты могут только мечтать. Я думаю, Элтону Джону еще есть что сказать. Во время пандемии он написал альбом, где были дуэты с разными музыкантами. Один дуэт со Стиви Уандером чего стоит. Он не исписался, как многие, пандемия его не подкосила. Да, не было концертов, но он великолепно использовал это время, записав крепкий альбом в таком возрасте. Пока он жив и здоров, еще нас порадует, — подытожил Бабичев.