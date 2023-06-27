Нейросеть показала звёзд шоу-бизнеса на обычной работе
Популярный паблик VK под названием «Нейромашина» показал, как выглядели бы звёзды российского шоу-бизнеса, если бы устроились на обычную работу. Для этого автор группы воспользовался услугами нейросети Midjourney, дорисовав за неё задний план и некоторые объекты.
Так, Анастасия Ивлеева стала кондуктором, Иван Ургант начал доставлять заказы будучи пешим курьером, а Михаил Галустян стал продавцом овощей и фруктов в местном магазине. Именно такие профессии выбрала для звёзд шоу-бизнеса Midjourney. Со всеми остальными вариантами можно ознакомиться ниже.
Елена Блиновская — дворник
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Иван Ургант — курьер
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Леонид Якубович — дальнобойщик
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Егор Крид — сотрудник «Вкусно — и точка»
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Василий Вакуленко (Баста) — рабочий дорожных служб
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Михаил Галустян — продавец овощей и фруктов
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Лолита — водитель такси
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Игорь Николаев — сантехник
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Филипп Киркоров — продавец модной одежды
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Анастасия Ивлеева — кондуктор
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