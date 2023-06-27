Нейросеть показала звёзд шоу-бизнеса на обычной работе

Популярный паблик VK под названием «Нейромашина» показал , как выглядели бы звёзды российского шоу-бизнеса, если бы устроились на обычную работу. Для этого автор группы воспользовался услугами нейросети Midjourney, дорисовав за неё задний план и некоторые объекты.

Так, Анастасия Ивлеева стала кондуктором, Иван Ургант начал доставлять заказы будучи пешим курьером, а Михаил Галустян стал продавцом овощей и фруктов в местном магазине. Именно такие профессии выбрала для звёзд шоу-бизнеса Midjourney. Со всеми остальными вариантами можно ознакомиться ниже.