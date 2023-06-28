Кто на самом деле должен был стать генсеком вместо Андропова

Состояние здоровья «дорогого Леонида Ильича», ухудшавшееся на протяжении многих лет, стало причиной для сложной внутрипартийной борьбы за пост генсека. Как известно, ее выиграл Юрий Владимирович Андропов. Хотя сам Брежнев видел на этом посту совсем другого.

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Земляк «бровеносца в потемках»

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Владимир Васильевич Щербицкий, как и Л.И. Брежнев, начинал свою карьеру на Украине. Во времена партийной молодости Щербицкий был знаком с Леонидом Ильичом и, по некоторым данным, входил в его окружение. После Великой Отечественной войны (Щербицкий служил в танковой бригаде Закавказского военного округа, войну закончил в звании капитана) начал строить партийную карьеру. За 24 года (1948-1972 гг.) прошел путь от второго секретаря Днепродзержинского горкома партии до первого секретаря Компартии Украины и члена Политбюро ЦК КПСС.

На Украине его вспоминают добрым словом (если не считать историю с замалчиванием последствий Чернобыльской катастрофы, случившейся уже при М. Горбачеве). При Щербицком экономический потенциал и объемы производства промышленности УССР выросли в несколько раз. На 9 миллионов человек увеличилось народонаселение республики, ударными темпами шло развитие таких областей, как образование, культура и искусство.

О Щербицком, в частности, положительно отзывался бывший глава КГБ СССР, сменивший на этом посту Андропова, Виталий Федорчук. Федорчук в интервью одному из украинских СМИ назвал Щербицкого «великим человеком», много сделавшим для роста благосостояния Украины.

У Щербицкого было два шанса, если бы не Андропов

В том же интервью Федорчук рассказал, почему Брежнев видел своим преемником именно Щербицкого и как помешал осуществиться этим замыслам интриган Ю. Андропов. Федорчука, по его же собственным словам, с поста главы украинского КГБ в Москву «перетянул» именно Брежнев. О судьбоносном звонке из Кремля Федорчуку сообщил не кто иной, как «общий земляк» всех троих Щербицкий.

По воспоминаниям Федорчука, Брежнев хотел оставить свой пост в пользу Щербицкого еще в 1972 году, когда впервые дали о себе знать проблемы со здоровьем. Но якобы по наущению Андропова главный кремлевский медик Чазов убедил Щербицкого не принимать предложение Леонида Ильича. Во второй раз, в 1982 году, утверждал Федорчук, когда стало ясно, что Щербицкий – фаворит Леонида Ильича, Андропов также «технично» вывел «главного украинца» из игры: когда решался вопрос, кому быть генсеком, Владимир Васильевич находился в командировке в США, якобы подстроенной опять-таки коварным Юрием Владимировичем.

Леонид Ильич готовился объявить о «сменщике», но не успел

Брежнев симпатизировал Щербицкому по причине не только социально-культурно-экономических достижений УССР во время руководства ею Владимира Васильевича, но и за его способность не допускать разгула националистического движения на Украине (оно активизировалось практически сразу после его смерти). Кроме того, Щербицкий был лидером самой крупной в Советском Союзе партийной ячейки (в РСФСР республиканской компартии не было). Вдобавок он сумел поставить во главе союзного КГБ своего человека и имел большую поддержку украинского партаппарата.

Ближайшими к Брежневу людьми из всего партийного окружения Щербицкого называли члена Политбюро ЦК КПСС В.В. Гришина, секретаря ЦК КПСС И.В. Капитонова, а также свидетелей последних дней генсека – коменданта дачи, где скончался Брежнев, Олега Сторонова и личного фотографа Леонида Ильича Владимира Мусаэльяна.

Гришин в своих воспоминаниях осторожно намекает, что «по слухам» Брежнев хотел на ближайшем пленуме ЦК рекомендовать Щербицкого на пост Генсека ЦК КПСС, а сам собирался уйти на должность Председателя ЦК партии. Сторонов и Мусаэльян прямо заявляли, что Леониду Ильичу просто не хватило времени на объявление своего решения – Брежнев умер за три дня до пленума. Данную версию подтверждал и В. Федорчук. По словам Федорчука, Леонид Ильич даже лично встречался по этому поводу с Щербицким, прилетев к нему за несколько месяцев до пленума на Украину, чем немало встревожил Андропова.

Мусаэльян рассказывал в интервью СМИ, что стал свидетелем разговора Брежнева и Капитонова, во время которого Леонид Ильич прямо сказал последнему, указывая на свое кресло, что его вскоре займет Щербицкий.