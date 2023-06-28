Секретные псевдонимы Ленина: почему «вождя» называли Петровичем

Со школьной скамьи советским гражданам прививали образ Ленина как доброго «дедушки», старшего «товарища», который смог полностью изменить лик России и “спасти страну от капитализма”. Родившись Владимиром Ильичом Ульяновым, в сознании советского человека он навсегда останется Лениным, однако, мало кто знает, что это был далеко не единственный его псевдоним.

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Товарищ Кубышкин

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Многие ошибочно думают, что первый псевдоним Владимира Ульянова — Ленин. Это не совсем так. Новая фамилия, скорее, была самым известным из них. Первое же прозвище к нему приклеилось ещё в детстве. Его стали называть Кубышкиным.

Кубышками в Симбирске, на родине советского политика, и в некоторых городах вдоль Волги называли человека с плотным телосложением и большой головой. Маленький Володя полностью подходил под это описание. Голова у него действительно была большая, а сам он был коренастым, плотным и невысоким. Его сестра Анна писала в своей книге “О В.И. Ленине и семье Ульяновых”: “У Володи были слабые, короткие ножки и большая голова. Упав, он крутился туда-сюда, пытаясь подняться, и в отчаянии бился головой об пол”.

Подрастающего революционера это нисколько не обижало, Владимир Ильич даже подписывал так свои первые журналистские статьи. А позже даже некоторые друзья порой называли его «вождь мирового пролетариата товарищ Кубышкин».

Как появился Ленин

В 1901 году в журнале “Заря” появляются главы статьи «Аграрный вопрос и „критики Маркса“». Подписаны они фамилией Ленин. Именно в это время псевдоним появляется в широкой печати. До этого Владимир Ильич использовал его исключительно в конспиративных целях, он подписывал так свои письма Плеханову, которые могли быть вскрыты охранкой.

Ульянов никогда не комментировал свой выбор новой фамилии. Именно это породило несколько версий о ее происхождении. Большинство историков уверено, что это связано с использованием чужого паспорта, а именно, реально существовавшего Николая Ленина. Самое же популярное объяснение — семейное. Оно и самое простое — псевдоним образован от названия великой русской реки — Лены.

Так, племянница вождя, дочь его родного брата, Дмитрия, писала в своей работе, что теория происхождения фамилии от реки имеет место. Конечно, Симбирск город на Волге, но такой вариант был “достаточно истрепан, в частности его использовал Плеханов”.

А вот жена российского революционера не спешила связывать этот факт с какими-либо событиями или явлениями. На довольно популярный вопрос Н.К. Крупская отвечала: «Уважаемые товарищи! Я не знаю, почему Владимир Ильич взял себе псевдоним «Ленин», никогда его об этом не спрашивала. Мать его звали Марией Александровной, умершую сестру Ольгой. Ленские события были уже после того, как он взял себе этот псевдоним. На Лене он в ссылке не был. Вероятно, псевдоним был выбран случайно».

Не только Ленин

Вообще, стоит отметить, что наиболее известные псевдонимы отца русской революции — лишь верхушка айсберга. Многие из них остаются за кадром для широкой аудитории. Тем не менее они были, причем, в большом количестве. Всего таких прозвищ насчитывается 150. Некоторые дал лидеру народ, некоторые он выбрал себе сам, а некоторые приклеили ему товарищи.

Ильич или Петрович