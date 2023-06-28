Изобретения и скандалы: чем прославился Илон Маск

Илона Маска знают во всем мире, кто-то любит, кого-то он раздражает, но равнодушных точно нет.

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Как харизматичный предприниматель стал знаменитым, в день его рождения рассказывает "Рамблер",

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Илон Маск родился в Южно-Африканской республике и, наверное, могу бы разбогатеть даже там, но как только перед ним замаячила перспектива оказаться в рядах армии, он на заработанные на бирже деньги купил билеты и улетел вместе с братом в Канаду, где в то время работала его мать. Возможно, она и подсказала сыновьям эту идею. Мэй Маск - не менее знаменитая модель, которая остается востребованной несмотря на почтенный возраст.

Первый компьютер в его жизни появился, когда ему было десять лет, через пару лет он создал игру, которую смог довольно дорого продать и заработать первые деньги. В школе лучше всего ему давались - физика и математика, а программирование было хобби, которое затем переросло в профессию.

В 1992 году Илон Маск стал студентом Пенсильванского университета. Первую компанию они открыли вместе с братом Кимбалом, они занимались разработкой программного обеспечения. Компанию удалось удачно продать. Следующая компания Маска занималась банковскими платежами, ее удалось отлично объединить с PayPal, но позже Маск ушел из компании.

В 2004 году он продал акции PayPal, а деньги вложил в Tesla. Первый автомобиль не стал слишком успешным, а вот второй превзошел все ожидания. И сейчас эти автомобили покорили весь мир.

Но главной мечтой оставался космос. Еще в 2002 году он создал компанию Space X, которая занималась разработками в космической сфере. После неудачи Маску удалось запустить свою ракету в космос, кадры облетели весь мир. И сейчас компания продолжает запуски на орбиту. Кстати, Маск отправил и свой автомобиль в космос, кадры "Теслы" в космосе облетели весь мир и стали основой для множества мемов.

Еще одним приобретением Маска стал Twitter, в этой соцсети он быстро навел свои порядки, разблокировал многих пользователей и перестроил систему управления.