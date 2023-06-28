Кейт Миддлтон оказалась родственницей принца Уильяма

Кейт Миддлтон приходится дальней родственницей своему мужу, принцу Уильяму. Об этом сообщает Daily Mail.

© Lenta.ru

Некоторое время назад стало известно, что предки принцессы Уэльской Кэтрин работали в угольных шахтах на севере Англии. Этими шахтами владела семья Боуз-Лайонс, к которой принадлежала покойная королева-мать, супруга Георга IV. Выяснилось, что и жена принца Уильяма происходит из того же рода, однако она оказалась потомком менее удачливой ветви, члены которой из владельцев со временем превратились в шахтеров. Таким образом, Кейт Миддлтон и королеву-мать можно назвать родственниками, а значит, кровные узы связывают ее и с сыном короля Великобритании Карла III.

Землевладелец XVI века сэр Уильям Блэкистон был хозяином крупного поместья Гибсайд, которое однажды изобразил на одной из своих картин Уильям Тернер. Его старший сын Ральф унаследовал поместье, а младшему, Николасу, достались несколько угольных шахт. Впоследствии одна из внучек Ральфа стала одной из самых богатых женщин в королевстве, а потомки Николаса, прожив XVII век в роскоши, со временем обеднели, а потом и вовсе потеряли статус, когда один из его праправнуков не смог оставить наследника мужского пола.