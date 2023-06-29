Тайна исчезновения «золотого запаса» Маньчжурии

В 1945 году на территорию так называемого марионеточного государства Маньчжоу-го высадился советский десант. Руководил этой уникальной операцией маршал авиации Сергей Худяков. Он же отправил в Москву и захваченный золотой запас Маньчжурии. Однако до столицы долетели не все самолеты.

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Как Ханферянц стал Худяковым

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На самом деле советского маршала звали Арменак Артемович Ханферянц. Родился он в 1902 году в Карабахе. Отец Арменака рано ушел из жизни, поэтому будущий военачальник, едва отметив 15-летие, покинул родной дом. Подросток сумел добраться до Баку и устроиться там на работу. Как утверждает Виктор Бусловский, автор книги «Победоносцы», именно в этот период судьба свела Арменака с Иосифом Джугашвили, тогда еще руководителем подпольного кружка революционеров. Некоторое время Ханферянц даже участвовал в выпуске газеты «Искра». Впрочем, все это продолжалось недолго: в 1918 году Арменак вступил в красногвардейский отряд.

В отряде Арменак Ханферянц познакомился с настоящим Сергеем Худяковым. Как писал Леонид Дубровин, который был лично знаком с Арменаком Артемовичем, в своей книге «Пикировщики», как-то раз, когда красногвардейцам пришлось эвакуироваться из Баку на пароходе, Ханферянц упал в воду. Плавать он не умел, но на палубу его вытащил оказавшийся рядом командир Худяков. Впоследствии Худяков был ранен и, уже будучи при смерти, сказал Арменаку: «Теперь ты вместо меня!». Так Худяков не только передал сослуживцу командование, но и свои паспортные данные.

Военная карьера

Худякова Неизвестно, зачем Ханферянцу понадобилось скрывать свое происхождение, но в книге Валерия Торчинова и Алексея Леонтюка «Вокруг Сталина» приведены слова высокопоставленного чекиста Мамуляна, который стал Мамуловым. Генерал утверждал, что «товарищ Сталин не любил армянских фамилий». Как бы то ни было, большую часть своей жизни Арменак Ханферянц предпочитал называться Сергеем Худяковым. Именно под этими именем и фамилией он построил свою дальнейшую военную карьеру. К началу Великой Отечественной войны уже полковник Худяков числился начальником штаба ВВС Западного фронта. В 1942 году он был назначен командующим 1-й воздушной армии Западного фронта.

Несмотря на высокие посты, которые занимал Худяков во время войны, он никогда не бросал летной практики. Вениамин Малафеев, шеф-пилот Сергея Александровича, утверждал, что Худяков отличался необыкновенной решительностью и смелостью. Недаром, как указано в работе К. А. Арутюнян «Первый маршал-армянин Советской армии», в октябре 1941 года Худякову было присвоено звание генерал-майора авиации, а еще через 3 года он стал маршалом. О том, как власти ценили Ханферянца, говорит и тот факт, что он участвовал в знаменитой Ялтинской конференции.

Арест и его причины

Однако после Великой Отечественной войны отношение к Ханферянцу изменилось. Тогда Худяков-Ханферянц был назначен командующим 12-й воздушной армией, которая принимала участие в военном конфликте с Японией. Именно Сергей Александрович разработал операцию, в ходе которой в Мукдене высадился десант и был захвачен в плен император Пу И. Как пишет Роман Браккман в своем издании «Секретная папка Иосифа Сталина», по приказу «отца народов» из Маньчжурии были вывезены все промышленные предприятия и золотой запас. Причем один из самолетов, на борту которого находилось золото, бесследно исчез.

По некоторым данным, это происшествие и стало поводом для ареста Ханферянца в декабре 1945 года. Примечательно, что, как утверждает Марк Солонин, автор книги «Другая хронология катастрофы 1941», постановление о взятии Арменака Артемовича под стражу было оформлено только спустя несколько месяцев. Сыграло на руку сотрудникам НКВД и подложное происхождение Ханферянца. Кроме прочего, его обвинили в шпионаже и измене Родине. В апреле 1950 года Худякова расстреляли. Однако после смерти Сталина маршал был реабилитирован. Марк Солонин предполагает, что с военачальником расправились как с ненужным свидетелем те, кто был причастен к каким-то темным делам. Тем более, что самолет, набитый маньчжурским золотом, так и не нашли.

Источник: Тайна исчезновения «золотого запаса» Маньчжурии: за что расстреляли маршала Худякова - Русская семерка